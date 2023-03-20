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THY uçağı teknik arıza nedeniyle İstanbul Havalimanı'na geri döndü

İstanbul-Manchester seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) yolcu uçağında meydana gelen teknik arıza nedeniyle Macaristan Hava Sahası üzerinden geri dönerek İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

Giriş: 20.03.2023 - 13:29 | Güncelleme: ABONE OL
THY uçağı teknik arıza nedeniyle İstanbul Havalimanı'na geri döndü
DHA

THY'nin TK-1993 sefer sayılı Airbus A32neo tipi uçağı İngiltere Manchester seferini yapmak üzere saat 08.45'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Macaristan Hava Sahası'nda seyir halinde uçakta teknik arıza meydana geldi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi.

Teknik arıza meydana gelen THY uçağı saat 09.22'de İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Yolcular, THY tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Manchester'e gönderilecek.

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