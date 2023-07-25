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        Haberler Dünya THY uçağı, intihar vakası nedeniyle Cezayir'e zorunlu iniş yaptı

        THY uçağı, intihar vakası nedeniyle Cezayir'e zorunlu iniş yaptı

        Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Marakeş uçağı, intihar vakası dolayısıyla Cezayir'e zorunlu iniş yaptı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 21:06
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        THY uçağı Cezayir'e zorunlu iniş yaptı
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        Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkarak Fas'ın Marakeş kentine giden TK619 sefer sayılı uçakta yabancı uyruklu bir yolcu girdiği tuvaletten uzun süre çıkmayınca kabin ekibi durumdan şüphelendi.

        Tuvaletten şuuru kapalı şekilde çıkarılan yolcuya ilk müdahale, kabin ekibi ve uçakta seyahat eden doktor tarafından yapıldı.

        Uçağın pilotu, durum üzerine Cezayir’e zorunlu iniş gerçekleştirdi.

        İniş sonrası uçağa gelen sağlık ekipleri, yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi.

        İntihar ettiği öğrenilen yolcunun cenazesinin alınmasının ardından THY uçağının seferini tamamlamak üzere tekrar kalkış yapacağı kaydedildi.

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