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        THY personel alımı 2024: THY personel alımı başvurusu başladı mı, şartları nelerdir?

        Türk Hava Yolları personel alımı yapacağını duyurdu. THY tercrübeli tecrübesiz lisanslı disçeper alımı gerçekleştirecek. Alımlarda T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak şartlar arasında yer aldı. Peki 2024 THY personel alımı başvurusu başladı mı, şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 14:09 Güncelleme: 05.10.2024 - 14:09
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        • 1

          THY personel alımı müjdesi geldi. Adayların dispeçer lisansına sahip olması, İngilizce bilmesi ve vardiyalı çalışma düzenine uygun olması gerekiyor. İşte, THY dispeçer alımı başvuru tarihleri ve şartları...

        • 2

          THY TECRÜBELİ TECRÜBESİZ DİSPEÇER ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

          THY dispeçer alımı için başvurular başladı ve 14 Ekim 2024 Pazartesi günü, saat 23:55’e kadar sürecek. Adaylar İstanbul Havalimanı'nda görev yapacak.

          THY TECRÜBELİ TECRÜBESİZ DİSPEÇER ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

          - T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan,

          - 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olan,

          - En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan, (Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir.)

          - Geçerli bir SHY-UHU Dispeçer lisansına sahip olan,

          - İyi derecede İngilizce bilen, (İngilizce sınavları Türk Hava Yolları A.O. tarafından yapılacaktır.)

        • 3

          - Vardiyalı çalışma düzeninde çalışmaya uygun olan,

          - Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan,

          - Türk Hava Yolları A.O.’nun iştirak şirketlerinde aktif olarak çalışmayan,

          - Daha önce çalışmış olduğu kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeni ile ayrılmamış olan,

          - Türk Hava Yolları A.O. veya Türk Hava Yolları A.O.’nun iştirak şirketlerinden daha önce fesih yoluyla ayrılmamış olan çalışma adayları aranıyor.

          DİSPEÇER NEDİR, NE YAPAR?

          - Uçuş planları ile brifing paketlerinin oluşturulmasını ve sefer kaptanlarına ve/veya ilgili istasyonlara gönderilmesini sağlar.

          - Güncellenen dokümanların ve bilginin personeline dağıtımını sağlayıp gerekli bilgi akışını kurar.

          - Uçuşlarla ilgili tarifelerin planlama aşamasında ve/veya operasyonel zaman diliminde gerekli üst geçiş müsaadelerinin temini/değişikliği için ilgili birimler ile koordinasyon kurar ve takip eder; sisteme girişini sağlar.

          - Uçuş planlama aşamasında meydana gelebilecek operasyonel aksaklıkları tespit eder, ilgili birimlerle koordinasyon kurarak önlemler alır ve/veya alınmasını sağlar.

          - Uçuş operasyonunda acil veya olağan dışı koşullar (kaza-kırım, uçak kaçırma, operasyonun durması vb.) meydana geldiğinde operasyonun devamlılığını sağlamak üzere gecikmeksizin bir üst amirini bilgilendirir.

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