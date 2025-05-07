Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.074,62 %-0,66
        DOLAR 38,6519 %0,00
        EURO 43,8135 %0,25
        GRAM ALTIN 4.183,76 %0,03
        FAİZ 47,28 %-0,02
        GÜMÜŞ GRAM 40,35 %-0,04
        BITCOIN 97.094,00 %0,31
        GBP/TRY 51,5133 %0,20
        EUR/USD 1,1308 %0,06
        BRENT 61,12 %-1,66
        ÇEYREK ALTIN 6.840,45 %0,03
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY'nin İstanbul-Sevilla direkt uçuşları başlıyor - İş-Yaşam Haberleri

        THY'nin İstanbul-Sevilla direkt uçuşları 17 Eylül'de başlıyor

        Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'dan İspanya'nın Sevilla kentine direkt uçuşları 17 Eylül'de başlatma kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 19:53 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        THY'nin İstanbul-Sevilla direkt uçuşları başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Barcelona üzerinden aktarmalı uçuşları doğrudan yapma kararı alan THY, 17 Eylül'den itibaren İstanbul Havalimanı ile Sevilla Havalimanı arasında her gün karşılıklı olarak sefer düzenleyecek.

        Halihazırda Madrid, Barselona, Malaga, Bilbao ve Valensiya'ya doğrudan sefer düzenleyen THY'nin Sevilla uçuşlarına başlamasıyla İspanya'daki destinasyon sayısı 6'ya yükselecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Habertürk Anasayfa