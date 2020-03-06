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THY'nin KAP'a gönderdiği 2019 yılı finansal sonuçlarına göre, net kârı yüzde 12 artışla 4.54 milyar toplam gelirleri de yüzde

19.5 artışla 75.1 milyar liraya yükseldi. İş Yatırım'dan yapılan değerlendirmede, "THY dördüncü çeyrekte 2018 son çeyrekteki 38 milyon TL net zarar rakamına kıyasla 1.95 milyar TL net kâr rakamı açıkladı. Net kâr rakamında faaliyet kârındaki iyileşmenin yanı sıra Boeing'den MAX uçakları ile ilgili alınan 1.07 milyar TL telafi ödemesinin katkısı bulunmakta" denildi.

Boeing'e ait 737 MAX model yolcu uçaklarının birkaç ay içinde iki kazaya karışmasının ardından, THY filosundaki 737 MAX uçakları yere indirmişti. THY 31 Aralık'ta bir açıklama yaparak yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 MAX uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştığını duyurmuştu.

DOLAR BAZINDA DA ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Garanti Yatırım'dan yapılan değerlendirmede de, uçurulamayan Boeing MAX uçaklar nedeniyle alınan tazminatın dördüncü çeyrekte net kârı yukarı çektiğine işaret edildi. THY'nin dolar bazında açıklanan yatırımcı sunumuna göre; 2018 dördüncü çeyrekte 2 milyon dolar zarar açıklayan THY, 2019 son çeyrekte 336 milyon dolar net kâra geçti. Aynı dönemde EBITDAR 576 milyon dolardan 892 milyon dolara yükselerek yüzde 55 artış kaydetti. Dolar bazında net kâr 2019 tamamında ise yüzde 4.6 artışla 788 milyon dolar olarak gerçekleşti.