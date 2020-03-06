06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
THY'nin KAP'a gönderdiği 2019 yılı finansal sonuçlarına göre, net kârı yüzde 12 artışla 4.54 milyar toplam gelirleri de yüzde
19.5 artışla 75.1 milyar liraya yükseldi. İş Yatırım'dan yapılan değerlendirmede, "THY dördüncü çeyrekte 2018 son çeyrekteki 38 milyon TL net zarar rakamına kıyasla 1.95 milyar TL net kâr rakamı açıkladı. Net kâr rakamında faaliyet kârındaki iyileşmenin yanı sıra Boeing'den MAX uçakları ile ilgili alınan 1.07 milyar TL telafi ödemesinin katkısı bulunmakta" denildi.
Boeing'e ait 737 MAX model yolcu uçaklarının birkaç ay içinde iki kazaya karışmasının ardından, THY filosundaki 737 MAX uçakları yere indirmişti. THY 31 Aralık'ta bir açıklama yaparak yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 MAX uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştığını duyurmuştu.
DOLAR BAZINDA DA ARTIŞ KAYDEDİLDİ
Garanti Yatırım'dan yapılan değerlendirmede de, uçurulamayan Boeing MAX uçaklar nedeniyle alınan tazminatın dördüncü çeyrekte net kârı yukarı çektiğine işaret edildi. THY'nin dolar bazında açıklanan yatırımcı sunumuna göre; 2018 dördüncü çeyrekte 2 milyon dolar zarar açıklayan THY, 2019 son çeyrekte 336 milyon dolar net kâra geçti. Aynı dönemde EBITDAR 576 milyon dolardan 892 milyon dolara yükselerek yüzde 55 artış kaydetti. Dolar bazında net kâr 2019 tamamında ise yüzde 4.6 artışla 788 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!