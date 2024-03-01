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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY İstanbul-Melbourne uçuşları başladı - İş-Yaşam Haberleri

        THY İstanbul-Melbourne uçuşları başladı

        Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan Singapur aktarmalı olarak Avustralya'nın Melbourne şehrine ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 19:42 Güncelleme: 01.03.2024 - 19:42
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        THY İstanbul-Melbourne uçuşları başladı
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        THY tarafından 6. kıtaya ilk uçuş, TK 168 sefer sayılı, 349 yolcu taşıyan Boeing 777 tipi uçakla yapıldı. Uçağın kapısında yolculara lokum ikram edildi.

        Uçuş öncesi gazetecilere açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, 6. kıtaya ilk seferi başlatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Bolat, Avustralya'nın 26 milyon nüfusu bulunduğunu ve ülkede yıllık kişi başı milli gelirin 70 bin dolar olduğunu söyledi.

        Avustralyalıların daha önce de Türkiye'ye geldiğini belirten Bolat, "Anzaklar'dan dolayı ülkemize, Çanakkale'ye geliyorlardı. Uzun bir yol katediyorlardı kod paylaşımı yaptığımız firmalarla. Artık Melbourne'den binen bir yolcu, 19 saatlik uçuşla Türkiye'ye gelecek. Beraberimizde gazeteciler de var. Onları Avustralya'ya götürüyoruz. Aynı şekilde geçen hafta birçok blogger ve youtuber geldi. Ülkemizin güzelliklerini gezip gördüler. Orada ülkemizin güzelliklerini anlatacaklar. Karşılıklı turizmin bu şekilde artacağına, gelişeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

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        "BU YIL BİTMEDEN SİDNEY'E UÇABİLİRİZ"

        Bu uçuşu çok önemsediklerine dikkati çeken Bolat, "Çok yakında belki de Sidney'i de açabiliriz. O konudaki görüşmelerimiz devam ediyor. Bu gezimizde Sidney'e de uğrayacağız. Uçak müsaitliğine göre belki de bu yıl bitmeden Sidney'e uçabiliriz." ifadelerini kullandı.

        Avustralya'nın İstanbul Başkonsolosu Tony Huber, ilk uçuş dolayısıyla Türkiye, Avustralya ve THY'yi tebrik etti.

        Huber, "Uzun bir rota olacak. Bu ilk uçuş için her şeyin en iyisini diliyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından Bolat ve Huber, uçak içinde yolcuları selamladı.

        Bolat, Huber'e küresel renk otoritesi Pantone tarafından tescillenen "Türk Hava Yolları Kırmızısı" isimli ajandayı hediye etti.

        Daha sonra aprona inen Huber, uçmak için pist başına hareket eden uçağın ardından su döktü.

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