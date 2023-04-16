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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den Hatay'a uçuşlara ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Hatay’a uçuşların seçim sonrasına kadar durdurulduğu" iddiasına yanıt verdi. Ekşi, depremden sonra yayımlanan NOTAM kapsamında Hatay'a gidişte insani yardım ve kurtarma amaçlı seyahatlerin dışında yolcu kabul edilmediğini, Hatay çıkışında ise yolcu alındığını bildirdi

Giriş: 16.04.2023 - 21:20 | Güncelleme: ABONE OL
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den Hatay'a uçuşlara ilişkin açıklama
HABERTURK.COM

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, deprem bölgesine uçuşlarda bir aksama olmadığını, 550 TL'lik sabit fiyat ile uçuşların sürdüğünü bildirdi. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, deprem bölgesine uçuşlarda bir aksama olmadığını, 550 TL'lik sabit fiyat ile uçuşların sürdüğünü bildirdi.

"SEÇİMDEN SONRAYA" İDDİASI ÜZERİNE

İmkanlar ölçüsünde ek seferlerin de yapıldığını kaydeden Ekşi, Hatay'a uçuşlarla ilgili kararların seçim nedeniyle alındığı ve uçuşların 17 Mayıs'a kadar durdurulduğu iddiasının ardından Twitter üzerinden açıklama yaptı.

SADECE İNSANİ VE KURTARMA AMAÇLI

Ekşi, açıklamasında şunları yazdı: "Hatay'a da bu çerçevede seferlerimiz aksamadan devam etmektedir. Hatay'a 16 Şubat tarihinden itibaren DHMİ'nin yayımladığı NOTAM sebebi ile gidişte yolcu alınmamaktadır (Sadece insani ve kurtarma amaçlı yolcular hariç). Hatay çıkışında ise normal yolcu alınmaktadır. Örneğin 17 Nisan pazartesi Hatay' dan 7 seferimiz bulunmaktadır."

NOTAM NEDİR?

İngilizce'de "havacılara bildiri" anlamına gelen "notice to airmen"in kısaltması olan NOTAM, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiridir.

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