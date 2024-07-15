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        THY EuroLeague'de fikstür belli oldu!

        THY EuroLeague'de 2024-2025 sezonunun fikstürü açıklandı. Yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe Beko 4 Ekim Cuma günü evinde Olympiakos'la, Anadolu Efes ise aynı gün deplasmanda Virtus Bologna ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 14:44 Güncelleme: 15.07.2024 - 14:44
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        EuroLeague'de fikstür belli oldu!
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        Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY EuroLeague'de 2024-2025 sezonunun fikstürü açıklandı.

        Türkiye'den Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun yer alacağı organizasyonda normal sezon, 3 Ekim'de başlayıp 11 Nisan 2025'te son bulacak.

        Valencia'nın yerine 2023-24 EuroCup şampiyonu Paris Basket'in dahil olduğu ligde, geçen sezon başlayan play-in uygulaması devam edecek. Normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan ekiplerin doğrudan katılacağı play-off'larda mücadele edecek son iki takım ise 7, 8, 9 ve 10'uncu sıradaki ekipler arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek.

        Normal sezonun 7'ncisi ile 8'incisi arasındaki maçın galibi, 7'nci olarak play-off'lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10'uncu arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu eşleşmeyi kazanan takım da 8. sıradan play-off bileti alacak. Bu aşamada, normal sezonu üst sırada bitiren takım, eşleşmelerde ev sahibi avantajına sahip olacak.

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        Play-in turu, tek maç üzerinden 15-18 Nisan 2025 tarihlerinde oynanacak. Play-off aşaması ise 22 Nisan'da başlayacak. Turnuvanın Dörtlü Final aşaması ise 25 Mayıs 2025'te son bulacak.

        FENERBAHÇE EVİNDE, ANADOLU EFES DEPLASMANDA BAŞLIYOR​​​​​​​

        Fenerbahçe Beko, normal sezonun ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 4 Ekim Cuma günü saat 20.30'da konuk edecek. Anadolu Efes ise ligin ilk haftasında, deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla 4 Ekim Cuma günü TSİ 22.00'de karşılaşacak.

        İki Türk takımı arasındaki ilk derbi 2. haftada 10 Ekim Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda, ikincisi ise 19. haftada 3 Ocak 2025'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

        Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos, sezonun ilk haftasında, kupayı kazandığı Uber Arena'da Alba Berlin'e konuk olacak.

        THY EuroLeague'de ilk haftanın programı şöyle:

        3 Ekim Perşembe:

        Alba Berlin-Panathinaikos Aktor

        AS Monaco-Emporio Armani Milan

        Zalgiris Kaunas-Barcelona

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        Maccabi Playtika-LDLC Asvel

        Baskonia-Partizan

        Bayern Münih-Real Madrid

        4 Ekim Cuma:

        Fenerbahçe Beko-Olympiakos

        Paris Basket-Kızılyıldız

        Virtus Segafredo Bologna-Anadolu Efes

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