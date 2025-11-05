Habertürk
        THY'den SunExpress ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama

        THY'den SunExpress ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama

        THY, şirket ortaklığının yüzde 50 iştiraki olan Güneş Ekspress Havacılık AŞ'nin (SunExpress), paylarının tamamını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 14:23 Güncelleme: 05.11.2025 - 14:23
        THY'den SunExpress açıklaması
        Türk Hava Yolları (THY) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin ortaklığının yüzde 50 iştiraki olan SunExpress'in paylarının tamamını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğuna yönelik muhtelif basın-yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Açıklamada, "Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır. SunExpress, Türk Hava Yolları ile Lufthansa A.G'nin ortaklığında faaliyetlerini başarıyla sürdürmekte olup, ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir." ifadeleri kullandı.

