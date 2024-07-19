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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şirketler THY'den küresel yazılım sorununa ilişkin açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        THY'den küresel yazılım sorununa ilişkin açıklama

        Türk Hava Yolları (THY), küresel çapta yaşanan teknik aksaklığın büyük ölçüde giderildiğini, şirketin tüm birimlerinin operasyonların normale dönmesi için çalışmalarına devam ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 19:44 Güncelleme: 19.07.2024 - 19:44
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        THY'nin kurumsal destek hesabından yapılan açıklamada, "Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderilmiştir. Tüm birimlerimiz, operasyonlarımızın normal seyrine dönmesi için hız kesmeden çalışmalarına devam etmektedir. Uçuşlarınız ile ilgili değişiklik ve iade işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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        #thy
        #küresel yazılım
        #haberler
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