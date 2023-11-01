Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.528,57 %0,19
        DOLAR 28,3300 %0,10
        EURO 29,9661 %0,04
        ALTIN 1.801,98 %-0,17
        FAİZ 37,37 %6,29
        GÜMÜŞ GRAM 20,86 %0,29
        BITCOIN 34.696,00 %0,13
        GBP/TRY 34,4288 %0,02
        EUR/USD 1,0571 %-0,04
        BRENT 85,02 %0,00
        ÇEYREK ALTIN 2.946,24 %-0,17
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY'de network arızası giderildi uçuşlar yeniden başladı - İş-Yaşam Haberleri

        THY'de network arızası giderildi uçuşlar yeniden başladı

        Türk Hava Yolları'nda yaşanan network arızası nedeniyle bir süre ara verilen seferler, arızanın giderilmesiyle yeniden başladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 01.11.2023 - 21:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        THY'de uçuşlar yeniden başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Network alt yapısında yaşanan arıza nedeniyle İstanbul çıkışlı seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları, arızanın düzeltilmesiyle birlikte seferlerin peyderpey yapılacağı açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bilgi teknolojileri sistemlerimizde meydana gelen arıza, ekiplerimizin çalışması ile düzelmeye başlamıştır. Seferlerimizi peyderpey yapmaya devam edeceğiz. Sistem arızasının oluşturduğu mağduriyetten dolayı tüm yolcularımızdan özür dileriz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İpek Kıraç'tan açıklama
        İpek Kıraç'tan açıklama
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Şimdi varant zamanı mı?
        Şimdi varant zamanı mı?
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Angelino'ya yol göründü!
        Angelino'ya yol göründü!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Habertürk Anasayfa