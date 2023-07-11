Threads Türkiye'de 4.8 milyon kullanıcıya ulaştı

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Dünya çapında büyük ses getiren, Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında ise tartışmalara sebep olan Twitter benzeri yeni uygulama Threads 100 milyon kullanıcıyı geçti.

EN HIZLI BÜYÜYEN PLATFORM OLDU

Threads, gücünü Instagram’dan ve dolayısıyla Meta’nın veritabanından aldığından kullanıcıları toplamakta hiç zorlanmadı. Açıldığı ilk gün milyonlarca yeni kullanıcı kazanan Threads, son olarak Pazartesi günü Zuckerberg’in paylaştığı verilere göre sadece 5 günde 100 milyon kullanıcıya ulaştığı açıklandı. 100 milyona iki ayda ulaşan ChatGPT’yi dahi geride bırakan ve bunu 5 günde başaran Threads böylece alanında dünyanın en hızlı büyüyen platformu oldu.

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TÜRKİYE'DE 43,6 MİLYON ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Yayıncıların web rekabet analizinde ortak tercihi olan ve güvenerek kullandıkları Gemius Audience’ın verilerine göre Threads’e olan bu ilgiyi Türkiye’de de görebiliyoruz. 5-9 Temmuz tarih aralığını mercek altına aldığımızda platformun 4.8 milyon gerçek kullanıcıya dokunabildiği dikkat çekerken, bu süre zarfında 43,6 milyon ziyaretçiyi ağırladığı belirtiliyor.

Henüz bir web arayüzü bulunmadığından bu veriler sadece Google Play Store ve App Store üzerinden indirilen Threads uygulamasıyla sınırlı.

Dikkat çeken bir başka veri de platformda geçirilen süreyle ilgili. Bu tarih aralığında Threads’e giren kullanıcılar ortalama 27 dakikasını platforma ayırmayı tercih etti.

Twitter’ın tek rakibi elbette Threads değil. Türkiye’de çok bilinmese de Mastodon, Bluesky, Truth Social ve T2 gibi gün geçtikçe kullanıcı sayısını artıran platformlar da var. Ancak hepsi Threads’in açık ara gerisinde.