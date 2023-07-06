Threads nedir, ne zaman çıkıyor ve nasıl üye olunur? Threads nasıl bir uygulama, özellikleri neler?

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Threads uygulaması erişime açıldı... Mikro blog sitesi Twitter'a rakip olarak ortaya çıkan ve gün itibariyle kullanılmaya başlanan Threads, günün hakkında en çok araştırma yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. İşte, Threads uygulamasına dair tüm bilinmesi gerekenler...

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THREADS NE ZAMAN ÇIKACAK?



Apple Store'da yerini alan Threads uygulaması, 6 Temmuz itibariyle piyasaya sürüldü.

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THREADS'E NASIL KAYIT OLUNUR?



Apple Store üzerinde yer alan görüntülerden yola çıkarak, kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak platforma kayıt olabilecekleri ve mevcut kişilerini takip edebilecekleri belirtiliyor.



Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği bildirildi.

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KARAKTER SINIRI 500!



Meta'dan yapılan açıklamada, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğu bildirildi.



Açıklamada, yeni platforma kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabileceği aktarıldı.



Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.