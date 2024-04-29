VAR OLAN THREADS PROFİLLERİ NE OLACAK?

Threads uygulamasının binlerce kullanıcısı var dolayısıyla şirket, kullanıcı profilleri hakkında da bir açıklama getirdi ve şunları kaydetti;

Threads tekrar Türkiye'ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak. Profillerini donduran kişiler diledikleri zaman 'Bilgilerini İndir' aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek. Türkiye'de Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer META hizmetleri ile diğer ülkelerde Threads kullanımı bundan etkilenmeyecek.