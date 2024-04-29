1 Mayıs İşçi Bayramı'na geri sayım başlarken, vatandaşlar 1 Mayıs'ta nerelerin kapalı olduğunu araştırıyor. Resmi tatil olarak sayılan ve bu sene Çarşamba gününe denk gelen İşçi Bayramı kapsamında birçok kurum, bir günlüğüne hizmet vermeyecek. Peki, 1 Mayıs'ta kargo, banka, borsa, sağlık ocağı, eczane, hastane, aile hekimi, AVM ve marketler açık mı? İşte, merak edilenler...