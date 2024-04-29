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        Haberler Yaşam ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM ile 2024 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı! 108. Dönem ÖGG sonuçları için gözler EGM’de!

        ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM ile 2024 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak olan ÖGG sonuçları sorgulanıyor. Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı için takvim duyurulurken gözler ÖGG sınav sonuçları açıklamasına çevrildi. Planlanan takvime göre Özel Güvenlik sınav sonuçları için Mayıs ayı işaret edildi. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? EGM ile 2024 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 10:27 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:37
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          ÖGG sınav sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Özel Güvenlik sınavı sonuçları EGM tarafından duyurulacak. Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar EGM’nin resmi sitesinden sonuçlarına ulaşabilir. Peki ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

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          ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖGG sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde erişime açılacak.

          Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.

          ÖGG SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

          EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

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