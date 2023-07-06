Threads'e katılan ilk ünlüler
Twitter'e rakip olarak Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg tarafınan piyasaya sürülen Threads'in açılmasının ardından yeni uygulama, ünlü isimlerin de dikkatini çekti. İşte Threads'e katılan o isimler...
- 1
Twitter'a rakip olarak piyasaya sürülen ve ilk andan itibaren büyük ilgi gören Meta'nın Instagram altyapısı ile kurduğu Threads uygulaması ünlü isimlerin de ilgi odağı olmaya başladı.
- 2
İlk 4 saat içerisinde 5 milyondan fazla kişinin hesap açtığı Threads uygulamasının ilk kullanıcılarından biri Shakira oldu.
- 3
Jennifer Lopez, Justin Bieber, ünlü İngiliz şef Gordon Ramsey de Threads'in ilk kullanıcılarından oldu.
Türkiye'den de pek çok ünlü isim Threads uygulamasında hesap açtı.
-
- 4
Serenay Sarıkaya
- 5
Hadise
- 6
Ezgi Mola
-
- 7
Nurgül Yeşilçay
- 8
Sertab Erener
- 9
Emel Çölgeçen
-
- 10
Seda Bakan
- 11
Ebru Gündeş
- 12
Hande Yener
-
- 13
Gülben Ergen
- 14
Mert Yazıcıoğlu
- 15
Hande Erçel
-
- 16
Kerem Bürsin
- 17
Mert Fırat
- 18
Simge Sağın