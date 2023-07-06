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        Threads'e katılan ilk ünlüler

        Twitter'e rakip olarak Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg tarafınan piyasaya sürülen Threads'in açılmasının ardından yeni uygulama, ünlü isimlerin de dikkatini çekti. İşte Threads'e katılan o isimler...

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 13:59
        • 1

          Twitter'a rakip olarak piyasaya sürülen ve ilk andan itibaren büyük ilgi gören Meta'nın Instagram altyapısı ile kurduğu Threads uygulaması ünlü isimlerin de ilgi odağı olmaya başladı.

        • 2

          İlk 4 saat içerisinde 5 milyondan fazla kişinin hesap açtığı Threads uygulamasının ilk kullanıcılarından biri Shakira oldu.

        • 3

          Jennifer Lopez, Justin Bieber, ünlü İngiliz şef Gordon Ramsey de Threads'in ilk kullanıcılarından oldu.

          Türkiye'den de pek çok ünlü isim Threads uygulamasında hesap açtı.

        • 4

          Serenay Sarıkaya

        • 5

          Hadise

        • 6

          Ezgi Mola

        • 7

          Nurgül Yeşilçay

        • 8

          Sertab Erener

        • 9

          Emel Çölgeçen

        • 10

          Seda Bakan

        • 11

          Ebru Gündeş

        • 12

          Hande Yener

        • 13

          Gülben Ergen

        • 14

          Mert Yazıcıoğlu

        • 15

          Hande Erçel

        • 16

          Kerem Bürsin

        • 17

          Mert Fırat

        • 18

          Simge Sağın

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