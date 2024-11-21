Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        26
        Samsunspor
        SAMS
        25
        ikas Eyüpspor
        EYP
        22
        Beşiktaş
        BJK
        21
        Göztepe
        GÖZ
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        6
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: Kazanıp, yeni bir seriye başlamak istiyoruz - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: Kazanıp, yeni bir seriye başlamak istiyoruz

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Alanyaspor maçını kazanıp, yeni bir galibiyet serisine başlamak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:34 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yeni bir seriye başlamak istiyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’da Teknik Direktör Thomas Reis, sahalarında oynayacakları Alanyaspor maçından önce Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

        2 hafta üst üste iç sahada oynayacaklarının altını çizen Reis, iki karşılaşmadan da 3’er puan alarak yeni bir seri yakalamak istediklerini ifade etti.

        Son milli takım arasının eskisi kadar uzun olmadığını ifade eden Thomas Reis, "Galatasaray karşılaşmasından sonra bildiğiniz gibi bir milli araya girdik. Alanya karşılaşmasıyla alakalı tabi bildiğiniz gibi bir hoca değişikliğine gittiler. Tam olarak nasıl bir oyun sergileyecekleri hakkında pek bir fikrimiz yok. Eğer eski hocalarıyla devam etmiş olsalardı belki onları analiz etmek çok daha rahat olabilirdi. Ancak oyuncularını tanıyoruz. Onların sahada neler yapabileceklerini biliyoruz. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. Celil Yüksel’in ağrıları devam ettiği için iyileşmesi biraz daha uzun sürdü. Umarım bir hafta içerisinde bizimle tekrardan antrenmanlara başlayabilir. Şu an bireysel anlamda antrenmanlarına devam ediyor. Ait Bennasser de kart cezalısı" dedi.

        REKLAM

        "KAZANIP, YENİ BİR SERİYE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

        Alanyaspor’u yenip seri galibiyetlere başlamak istediklerini dile getiren Reis, "İkinci milli aradan sonra Fenerbahçe'ye karşı aslında iyi bir oyun sergilemiştik. Konyaspor’a karşı olmasa da Fenerbahçe'ye karşı milli aradan döndükten sonra iyi bir performans göstermiştik. Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Yüksek seviyede şiddeti iyi olan antrenmanlar yapıyoruz. Takım tamamen konsantre olmuş durumda. Bizim için bu maçın önemi elbette ki büyük. Rakibimiz belki almış oldukları sonuçlar çok iyi olmasa da ofansif anlamda çok iyi oyunculardan kurulu bir takımdan bahsediyoruz. Bizim defansif anlamda çok iyi durmamız gerekiyor. Bu maça da kazanıp yeni bir seriye başlamak istiyoruz. Bu milli aradan sonra milli takımlarda oynayan oyuncularımız biraz erken geldiler. Bu da bizim işimize yaradı. Önceki milli takım arasında mesela geç gelen oyuncularımız olmuştu ama bu milli arada erkenden gelen 3 tane oyuncumuz oldu. Tabii kolay da olmuyor. Sonuçta Afrika'da oynuyorlarsa veya uzak bir yerde oynayıp uzun bir uçuş yaptıktan sonra geldikten sonra onları hazırlamak kolay olmuyor. Bu sebepten dolayı erkenden gelmiş olmalarından ötürü de bizimle antrenmanlara çıkmış olmaları ve onlara daha fazla hazırlayabilecek olmamız bizim için çok değerli" diye konuştu.

        "ALANYASPOR VE BODRUMSPOR MAÇLARINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

        Üst üste 2 iç saha maçı oynamayı avantaja çevirmek istediklerini vurgulayan Thomas Reis, "Umarım içeride oynayacağımız 2 karşılaşma bizim adımıza bir avantaj olur. Aslında biz deplasmanlarda da gayet iyi bir performans gösteren bir takımız ama sonuçta kendi evimizde taraftarımızın önünde oynayacağımız 2 karşılaşma olacak. Onlarla birlikte onların desteğiyle ikisini de kazanmak istiyoruz. Elbette Alanyaspor maçı biraz daha zor olacak. Dediğim gibi yeni bir hoca değişikliğine gittiler ve sistemlerinden emin değiliz. Nasıl bir sistemde oynayacaklarıyla alakalı belki farklı bir sistemle oynayacaklar. Bu sebepten dolayı bu maçı hazırlanmak biraz daha zor olacaktır. Umarım Bodrumspor karşılaşmasını da kazanırız ki kazanırsak çok iyi bir pozisyonda oluruz. İstediğimiz de bu yönde" şeklinde konuştu.

        "SON DAKİKAYA KADAR SAVAŞIP, GOL ATMASINI BİLEN BİR TAKIMIZ"

        İstedikleri koşu mesafelerine ulaşmak için topun oyunda kalma süresinin uzaması gerektiğine de değinen Alman çalıştırıcı, şunları söyledi:

        “Takımın kaç kilometre koştuğundan çok, nasıl koştuğu önemli. O koşulları doğru yapmak, o mesafeleri doğru şekilde kat etmek benim için çok çok daha önemli ama şimdiye kadar göstermiş olduğumuz, oynamış olduğumuz maçlarda göstermiş olduğumuz performansta takım olarak fit olduğumuzu gösterdik. Son dakikaya kadar savaşmayı bildik ve hatta son dakikalarda bile gol atabileceğimizi gösterdik. Bu da zaten bizim fit olduğumuzu ve koşu mesafelerimizin gayet iyi olduğu anlamına geliyor. Tabii oyunlara bakacak olursak yaklaşık olarak 51 dakika topun oyunda kalma süresi var. Bu da yeterli değil. O istemiş olduğumuz mesafelere ulaşmak açısından topun oyunda kalma süresilerinde Almanya'ya bakacak olursak Türkiye'den biraz daha fazla. Orada daha fazla mesafeler kat edilebiliyor oyun çok fazla durmadığından dolayı ama dediğim gibi takım olarak son dakikaya kadar savaşıp, gol atmasını bilen bir takımız. Bu da bizim zaten fiziksel anlamda hazır olduğumuz anlamına gelir. Tabii problemlerden çok fazla bahsetmeyi seven bir insan değilim ama biz ikinci yarıda olduğu gibi birinci yaraları da güzel oynamaya çalışan, onu isteyen bir takımız. Tabii şimdiye kadar ne yazık ki o birinci yarılarda istediklerimizi göstermemiş olsak da antrenmanları o doğrultuda yapıyoruz. Zaten mesafeleri de o birinci yarıda da ikinci yarıda da istediğimiz seviyelere çekmek istiyoruz. Yani ikinci yarıda bu taktik veya bizim istediğimiz bir şey değil."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!
        Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?
        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?
        Elon Musk yine Avrupa'yı hedef aldı
        Elon Musk yine Avrupa'yı hedef aldı
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Havada karayeli bekleyiş
        Havada karayeli bekleyiş
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Evlendikten sonra konteynerde yaşayan çift hayvancılık yapıyor
        Evlendikten sonra konteynerde yaşayan çift hayvancılık yapıyor
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        O yanardağda 1 yılda 7. patlama!
        O yanardağda 1 yılda 7. patlama!
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        Habertürk Anasayfa