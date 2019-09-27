27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Thomas Cook'un tasfiyesinden Türkiye'nin en az şekilde etkilenmesi için buradan boşalacak kapasiteyi doldurmak amacıyla EasyJet , Jet2 ve British Airways'in Türkiye'nin tatil beldelerine ek kapasite yaratmaları konusunda mutabakata varıldığını söyledi.
700 BİN YOLCU TAŞIYORDU
Thomas Cook Türkiye'ye yıllık 700.000 yolcu taşıyordu.Ersoy, "Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi"ni açıkladığı toplantıda yaptığı konuşmada, kamuoyunda Thomas Cook'tan boşalan kapasitenin nasıl doldurulacağına ilişkin endişeler olduğunu belirterek, "Biz bakanlık olarak endişe duymuyoruz... EasyJet önümüzdeki sene Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir ağırlıklı olmak üzere bizim farklı noktalarımıza gidiş dönüş 700.000 koltuk yani 350.000 kişilik ek kapasite başlatma taahhüdü verdi. Salı günü de Türkiye'ye geliyorlar. Bütün bu konuştuklarımızı masaya yatıracağız, yazılı bir ortama taşıyacağız. Biz de onların motivasyonunu artırmak, cesaretlendirmek için üzerimize düşen gereken destekleri katkıları vereceğiz" dedi ve ekledi:
"İngiltere pazarının en büyük ikinci oyuncusu Jet2 ile de zaten uzun süredir görüşüyorduk. Bu olay gerçekleştikten sonra onlarla iletişimimizi hızlandırdık. (CEO) Steve Heapy Pazartesi günü geliyor. Türkiye'ye olan kapasitelerini ne kadar artıracaklarını Pazartesi günü masaya yatırıp kağıda döküyoruz. Kapasitelerini ciddi oranda artırmayı kabul ettiler. Yazı da beklemiyorlar. Ekim ayı itibarıyla mevcut destinasyonlarındaki uçuş sayılarını artırmaya başlayacaklar."
Türkiye kapasitesini artırmak için mutabık kaldıkları bir diğer havayolunun da British Airways olduğunu belirten Ersoy şöyle konuştu: "British Airways ile de görüşmelerimiz bir sonuca vardı. Pazartesi günü toplantı yapacağız, yetkilileri Türkiye'ye geliyor. Önümüzdeki sene itibarıyla, haftalık 3 sefer uçuyordu, haftalık 6 sefer Dalaman uçuşlarını başlatma kararı aldı. Aynı zamanda önümüzdeki yaz sezonu itibarıyla Antalya'ya başlangıç itibarıyla haftalık önce 3 sefer sonrasında 6 sefere çıkmak üzere sefer koyması konusunda mutabık kaldık. Pazartesi detayları konuşup sefer sayılarını ve motivasyonlarını artırmak için katkılar yapacağımızı kağıda döküp sonuca bağlamış olacağız."
Thomas Cook'tan doğacak boşluğu doldurmak için yerli havayolları ile de çalıştıklarını belirten Ersoy, özellikle İngiliz turistler için çok önemli bir destinasyon olan Dalaman'a hem THY hem de SunExpress'in günlük olarak birer ek sefer koyacaklarını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!