Türk Hava Kurumu (THK),envanterinde bulunan 11 adet M-18 A/B Dromader uçağının ve depoda bulunan formlu/formsuz malzemelerinin satışı için ihale açtı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, ihale 13 Nisan'da yapılacak. İstekliler, uçakları THK'nın Ankara Etimesgut Meydan İşletmesinde görebilecekler.

Açıklamada bu uçakların kullanım amacı belirtilmese de M-18 A/B Dromader uçakları dünya genelinde yangın söndürme ve tarım ilaçlama alanlarında kullanılıyor.