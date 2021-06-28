Almanya'dan İngiltere'ye seyahat yasağı planı!

Reuters

İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, Almanya delta varyantı endişesiyle Avrupa Birliği sınırları içerisinde İngiltere'den gelen koronavirüs aşısı olan ya da olmayan yolculara seyahat yasağı getirecek.

Haberde, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in İngiltere'de hızla yayılan delta varyantıdan büyük endişe duyduğu belirtildi.

Planın üst düzey AB yetkilileriyle de tartışılacağı belirtilirken, "Yunanistan, İspanya, Portekiz ve Malta'nın karara karşı geleceği ifade edildi.

Almanya Başbakanı Merkel bu konudaki endişeleri sebebiyle önümüzdeki hafta İngiltere Başbakanı Boris Johnson görüşecek.

Öte yandan Reuters'ta yer alan habere göre, İngiltere önümüzdeki ay iki doz aşısını olan ve yüksek riskli ülkelerden gelmeyenlere uçuş yasağını kaldırmayı planlıyor.