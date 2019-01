Marketing Türkiye ve AKADEMETRE’nin gerçekleş­tirdiği 'İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü' araştırmasının sonuçlarıyla ha­zırlanan 'The ONE Awards Bütünleşik Pa­zarlama Ödülleri'nde sonuçlar belli oldu.

12 ilde toplam bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüş­meler sonucunda 34 sektörün yıl içinde itibarını en çok artıran markaları ve bu başarıya ortak olan paydaşları ödüllerine kavuştu.

KATEGORİ SAYISI ARTTI

İlk kez 2015 yılında 12 sektör üzerinden yapılan 'İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü'nde, 2016 yılında ölçümlemenin ve ödüllerin kapsamı genişletilerek kategori sayısı 32’ye çıkarıldı. The ONE Awards 5’inci yılında ise 34 kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markaları ve paydaşlarını ödüllendirdi. Araştırmada yılın en başarılı markaları ve paydaşları halk jürisi tarafından seçildi.

5 yıldır The ONE Awards’da üst üste farklı kategorilerde toplam 6 ödül alarak fark yaratan Beko aldığı ödüle iki yıldız ekleyerek 'Büyük Ödül'ün sahibi oldu. Ak Enerji, LC Waikiki ve Hepsiburada ise bu yıl 3’üncü defa The ONE Awards ödülünü almaya hak kazandı.

Tüm kategorilerde The ONE Awards Bütünleşik Pa­zarlama Ödülleri'ni almaya hak kazanan markalar ise söyle;

- Akaryakıt Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Petrol Ofisi

- Atıştırmalık Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Şölen

- Gıda Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: SuperFresh

- Binek Otomotiv Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Renault

- Ticari Otomotiv Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Karsan

- Gayrimenkul ve İnşaat Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Nef Gayrimenkul ve İş GYO

- Beyaz Eşya Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Beko

- Küçük Ev Aletleri Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Beko

- Ev Bakım Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Bingo

- Kozmetik Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Estee Lauder

- Gazlı İçecek Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Fanta

- Gazsız İçecek Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Uludağ Limonata

- Holding Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Boyner: Holding

- Turizm ve Seyahat Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Tatil Sepeti

- Sigorta Şirketleri Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Ak Sigorta

- E-Ticaret Siteleri Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Hepsiburada

- Bankacılık Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Türkiye İş Bankası

- Fast Food Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Burger King

- Kredi Kartları Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Axess

- İlaç Şirketleri Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Bilim İlaç

- Süpermarket Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: CarrefourSA

- Giyim/Moda Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: LC Waikiki

- Kafe Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Özsüt

- Restoran Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: HD İskender

- Kişisel Bakım Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Head & Shoulders

- Kargo Şirketleri Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Sürat Kargo

- Ayakkabı-Çanta Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: FLO ve Greyder

- Katılım Bankacılığı Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Vakıf Katılım

- Sağlık Kurumları Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Amerikan Hastanesi

- Otomotiv Lastiği Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Pirelli

- Enerji Firmaları Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Ak Enerji

- Hava Yolları Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Pegasus

- Lojistik Firmaları Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Ekol Lojistik