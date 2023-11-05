Kayıp 2 kişi ise aranıyor. Ayrıca sel sonucu oluşan göçükte kalan 1 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Aşırı yağışlar sonucu 7 vatandaşımız mahsur kalmış; 68 ev su baskınından etkilenmiş olup Ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bağarası Mahallesinde dere taşması sebebi ile DSİ iş makinaları bölgeye yönlendirilmiştir."