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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Rize'de toplam yatırım değer 2.9 milyar lira olan projelerin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Siyasi, ekonomik, askeri olarak henüz sonuçlandıramadığımız çalışmalarımız şüphesiz var. Kimi alanlarda 3-5, kimi alanlarda 5-10 yıllık vakit gerektiren projelerimizi tamamladığımızda Türkiye başka bir seviyeye yükselecek. Bu tablonun önünü kesmeyi başaramayacaklar" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 14:22 Güncelleme: 05.11.2023 - 14:49
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

        İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

        -Rize'nin baharı ayrı güzel sonbaharı ayrı güzel.

        -40 yaşında Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek İstanbul’u geliştirecek hizmetleri İstanbul’a kazandırma şansını yakaladım. İstanbul’u çöpten çamurdan kurtararak bugünkü İstanbul’u kurmanın temellerini attım.

        -60 yaşında seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olma şerefine eriştim.

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        -Ülkeme ve milletime hizmeti sürdürüyorum. Allah’tan başka güvenecek dal, milletimden başka yaslanacak gövde aramadım. Yolumu kesmek için kurulan her tuzağın bozulduğunu, her zorluğun kolaylığa dönüştüğünü gördüm.

        -Bu kentsel dönüşümü yaptığımız Rize merkezdeki bu güzellik ayrı bir gurur veriyor bana. Şu anda 40 bin kişi var karşımda. Buralar, dükkanlar, mağazalar, ofisler çalışmaya başladığında, herkes konutlarına yerleştiğinde ne kadar güzel olacak, herhalde takdir ediyorsunuzdur.

        -Milletimize bir söz vermiştik. Artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Aradan geçen 21 yılın ardından artık bu ülkede hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görmenin kıvancı içerisindeyiz. 5-10 sene önce buralar neydi? Şu anda ne olduğunu görüyorsunuz değil mi?

        -Artık bu ülkede darbecilerin borusu ötmüyor, cuntacıların sesi çıkmıyor, kimse öz yurdunda garip muamelesi görmüyor. Hiç kimse ne olacak halim endişesi taşımıyor.

        -Ülkenin imkanlarını halkla buluşturarak bunları sağladık. Her yerde insanımız aynı duyguyla hayatına sarılıyor. Bu başarının gururu bile bize yeter. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çıtayı en tepeye çıkartıyoruz.

        -Eskisinden daha çok çalışmamız, daha çok mücadele etmemiz gereken bir döneme giriyoruz. Adeta bir ateş çemberinin ortasındayız. Bu ateşin ülkemize zarar vermesine müsaade etmeyecek imkana da güce de sahibiz. Karadeniz’e barış gelecekse bizimle gelecek. Suriye ve Irak’taki kardeşlerimizin güvende kalmasını biz sağlayacağız.

        -Kuzey Afrika’dan Güney Asya’ya dostlarımızın ve kardeşlerimizin kalplerinin ve gözlerinin aradığı o güven biz olacağız.

        -Filistin topraklarının dört bir yanında masumları öldüren katillerin yakasından yapışmak bizim insani vazifemizdir. Bu alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine, gördüğümüz her yerde suçlarını haykırmak da boynumuzun borcudur.

        "GAZZE'DEKİ KARDEŞLERİMİZİ ASLA SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"

        -Gazze’deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve tek başlarına bırakmıyoruz, bırakmayacağız.

        -Gençler içimizdeki kimi gafiller bilmese de Gazze ve Filistin’deki kardeşlerimiz bunu çok iyi biliyor.

        -Siyasi, ekonomik, askeri olarak henüz sonuçlandıramadığımız çalışmalarımız şüphesiz var. Kimi alanlarda 3-5, kimi alanlarda 5-10 yıllık vakit gerektiren projelerimizi tamamladığımızda Türkiye başka bir seviyeye yükselecek. Bu tablonun önünü kesmeyi başaramayacaklar.

        -Millet her iki seçimde de kazanımlarına sahip çıkma noktasınca çok ciddi bir irade gösterdi. Milletimiz sandıkta iktidar hayali görenlere çok esaslı bir ders verdi.

        -Ana muhalefetin dün kongresi vardı. Bay bay Kemal kime bay bay dedi? Edirne’deki terörist başına bay bay dedi.

        -Al birini vur ötekine. Bunların birbirinden farkı yok. Bunlar terör örgütleriyle beraber, omuz omuza yürüdüler. 12-13 seçim kaybettin hep onlarla beraberdin.

        -Önümüzde yerel seçimler var. Bu yerel seçimlere Rize olarak hazır mıyız?

        -Bugüne kadar biz hep eserlerimiz ve hizmetlerimizle karşınıza çıktık. Şimdi Dedepazarı’nda Lojistik Merkezi’ni de inşa ediyoruz. Bu bittiği zaman Rize, ihtiyaçların karşılanmasını da orada sağlayacak.

        21 YILDA 66 MİLYAR TL YATIRIM

        -Geçtiğimiz 21 yılda 66 milyar TL tutarında kamu yatırımı yaptık Rize'ye. Eğitimde 2000’den fazla yeni derslik inşa ettik. 6 bin kapasiteli yurt binaları açtık. 110 adet spor tesisi kazandırdık. 911 yataklı 11 hastane dahil 29 sağlık tesisini hizmete sunduk. TOKİ eliyle Rize’de toplam 3742 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Güneysu Millet Bahçemizi tamamladık.

        -Tünelleri tamamlayıp trafiğe açtık. Denizin üzerine inşa ettiğimiz Rize-Artvin havalimanını hizmete açtık.

        -3 içme suyu tesisi 78 taşkın koruma tesisi 17 hidroelektrik santral inşa ettik. Çiftçilerimize 9 milyar TL tutarında tarımsal destek verdik. Bir de TEKNOKENT kurduk.

        -Bugünkü toplu açılış törenimizde tamamlanan yatırımları hizmete açıyoruz. 3 anaokulu 1 İmam Hatip ortaokulu, 404 ofis 133 iş yeri hizmete açılıyor. Salara’da 465 konut 12 dükkan, Ayder’de yenileme ve koruma projesi kapsamındaki termal tesis de bitirildi. Toplam 36,7 km uzunluğundaki Ayder yolunun ihalesi yapıldı. 3,5 milyar TL olan bu yatırımın temel atması bugün gerçekleştiriliyor.

        -Çamlıhemşin ve İkizdere’de de çay fabrikaları kurduk. Doğa koruma ve milli parklar bölge müdürlüğümüz, ilçelerimizde pek çok çalışmayı da bitirdi. Tüm bu yatırımları da buradan resmen hizmete alıyoruz. Toplamda 2 milyar 886 milyon TL’lik yatırımı bugün Rize'mize kazandırıyoruz.

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