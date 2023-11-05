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        Haberler Dünya İsrail kabinesinde son dakika kriz: Netanyahu, Gazze'ye nükleer silah atılması açıklaması yapan bakanı uzaklaştırdı - Güncel haberler

        İsrail kabinesinde kriz: Netanyahu, Gazze'ye nükleer silah atılması açıklaması yapan bakanı kabine toplantılarından uzaklaştırdı

        İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye nükleer silah atılması olasılığının bulunduğu ifade eden aşırı sağcı bakan Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırdı. Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, katıldığı bir radyo programında Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 12:15 Güncelleme: 05.11.2023 - 13:06
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        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılmasının olasılıklardan biri olduğu" açıklaması yapan aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'yu süresiz olarak kabine toplantılarından uzaklaştırdığı bildirildi.

        Başbakanlık Basın Ofisinden, söz konusu konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

        "SÜRESİZ OLARAK UZAKLAŞTIRDI"

        Açıklamada aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu'nun, "Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılma olasılığı bulunduğu" yönündeki ifadelerinin ardından Netanyahu tarafından kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırıldığı belirtildi.

        İSRAİLLİ LİDERLERDEN TEPKİ

        Başbakan Binyamin Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, Eliyahu'nun sözlerinin "gerçeklikten kopuk" olduğunu belirtti.

        Eski Başbakan Yair Lapid ise Eliyahu'nun sözlerini "sorumsuz bir bakanın korkunç ve çılgınca bir açıklaması" olarak niteledi.

        Lapid, Başbakan Netanyahu'ya seslenerek "Netanyahu onu (Eliyahu) bu sabah kovmalı." ifadelerini kullandı.

        Savunma Bakanı Yoav Gallant ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Eliyahu'nun sözlerinin "asılsız ve sorumsuz" olduğunu ve bunu kınadığını kaydetti.

        Gallant, "İsrail'in güvenliğinden sorumlu kişilerin bu kişiler olmaması iyi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

        İSRAİLLİ BAKAN GERİ ADIM ATTI

        İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğu şeklindeki açıklamasından geri adım atarak sözlerinin "mecazi olduğunu" iddia etti.

        Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından aşırı sağcı Eliyahu, geri adım attı.

        X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Eliyahu, atom bombasıyla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savundu.

        İSRAİLLİ BAKANDAN SKANDAL SÖZLER

        İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu ve bölgede yaşayan Filistinlilerin ya İrlanda'ya da çöle gitmesi gerektiğini söylemişti.

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        Eliyahu, katıldığı bir radyo programında Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik skandal sözlere imza attı.

        Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, Gazze'ye hiçbir şekilde insani yardımın girmesine izin verilmemesi gerektiğini savundu.

        "GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLER İRLANDA VEYA ÇÖLE GİDEBİLİR"

        Eliyahu, Gazze'nin yeniden işgal edilip bölgeye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesini istedi.

        Gazze'de yaşayan Filistinlilere ne olacağı yönündeki soruya ise Eliyahu, "İrlanda'ya da çöllere de gidebilirler, Gazze'deki 'canavarlar' kendileri çözüm bulmalı." cevabını verdi.

        Sunucunun "Gazze'ye atom bombası atılmasına gerek olup olmadığı" sorusunu da cevaplayan Eliyahu, "Bu (Gazze'ye nükleer bomba atılması) olasılıklardan biri." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
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