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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Antalyaspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Antalyaspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor... Son dört lig maçında üç galibiyet alan siyah-beyazlılar, rakibine Eylül 2013'ten bu yana deplasmanda mağlup olmuyor... İstanbul takımlarına rakip olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Bitexen Antalyaspor'da ise hedef galibiyet. Beşiktaş ile oynadığı son 7 Süper Lig maçında yalnızca 2 kez mağlup olan kırmızı-beyazlılar, 4 kez sahadan beraberlikle ayrılırken 1 kez de rakibi karşısında galip gelmeyi bildi...

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        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 17:59 Güncelleme: 05.11.2023 - 18:08
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        İlk 11'ler belli oldu
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        STAT: Corendon Airlines Park

        HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        ANTALYASPOR: Helton, Erdoğan, Veysel, Ömer, Bünyamin, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel, Safuri, Bytyqi, Buksa

        BEŞİKTAŞ: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Tayfur, Rashica, Cenk

        Geride kalan 10 haftayı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan toplayarak tamamlayan Beşiktaş ligde 4. sırada yer alıyor. Üçer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puanla 12. basamakta bulunuyor.

        Beşiktaş ile Bitexen Antalyaspor tarihlerinde 54 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım bu mücadelelerin 35'inde kazanmayı başarırken Bitexen Antalyaspor ise sahadan 6 kez galip ayrıldı...

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        Bu sezon Trendyol Süper Lig'de oynadığı beş deplasman maçının üçünü kaybeden Beşiktaş, 2022-2023 sezonun tamamında aynı sayıda dış saha mağlubiyeti almıştı. Siyah-beyazlı ekibin ilk altı dış saha karşılaşmasında 4'den fazla mağlubiyet aldığı sadece üç sezon bulunuyor....

        EKSİKLER CAN SIKIYOR...

        Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın yanı sıra tedavileri devam eden Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun Antalyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK karşısında görev yapamayan Vincent Aboubakar'ın durumuna da sağlık ekibinin yapacağı kontroller sonrasında karar verilecek. Öte yandan siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların yanı sıra kırmızı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de Antalya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

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