Ali Koç'tan flaş açıklamalar: Türk futbolunun Susurluk'u!

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Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Ne kadar tahammülünüz, vaktiniz var bilmiyorum ancak benim bugün değineceğim konular, inşallah Türk futbolu için bir milat olur. Çünkü bu iş böyle devam edemez. Ne Fenerbahçe ne başka takımlar açısından."

"Cuma günü bazı açıklamalar yaptım. İsmail Kartal'ın PFDK'ye sevki bizim için bardağı taşıran son damladır. Onun arkasında o kadar çok hikayeler, olaylar, bilgiler, belgeler var ki artık yeter dedik."

"Biz değiştirebilmek için görev süremizin kalan bölümünde her şeyimizi yapacağımızı, şampiyonluk kadar mücadele edeceğimizi ifade etmiştim. Artık bu yaşanacak bir durumdan çıktı."

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"BİRLİKTE ÇÖKERTECEĞİZ" "Devlete, federasyona, oraya, buraya çağrı yapıyoruz ama kimse kılını kıpırdatmıyor. Biz Fenerbahçe olarak bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağız. İşler, kirlilik, sıkıntılar, anlamsız olaylar, gariplikler, o kadar uzun süre birikir ki, bu işi yapanlar hep bunu yapacaklarını zanneder. Bu çatıyı hep birlikte çökerteceğiz."

"YAŞASIN CUMHURİYET" "Şanlı, şerefli tarihimizin 100. yılını tamamladık. Cumhuriyet'in 100. yılını hep birlikte kutladık. Türkiye'nin ne kadar şanslı ve ayrıcalıklı olduğunu, yaşadığımız bölgede olanları görünce bir kez daha anlıyoruz. Atamızın, "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ifadesinin ne demek olduğunu, Cumhuriyet'in içinde neler barındırdığını yaşayarak görüyoruz. Çok şanslıyız. Geçmişine sahip çıkamayan ulusların, geleceği de risk altındadır. Bunu da birçok kez gördük. Yaşasın Cumhuriyet diyorum. Ulu Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bize bu Cumhuriyeti emanet edenleri bir kez daha şükranlar anmak istiyorum. Onların önünde saygıyla eğilmek istiyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk!" REKLAM

"Dünkü maç aslında buranın havasını biraz bozdu. Ben Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Bizim için iyi bir gece değildi. Mazeretimiz yok. Sezon başında 11 hafta sonunda 30 puan alacağımızı söyleyeseler, herkes kabul ederdi. İlk puan kaybının bu maçta olmaması daha iyi olurdu ama futbolun içinde bunlar var. 1-0'ken endişemiz yoktu, 45-47 arası iki gol yedikten sonra o işi çevirmek zor oldu. Bu bize yazar. Telafi edeceğiz. Şanssız bir kulübüz. Sakatlıkların gelme zamanı, hep aynı bölgede olması bu işi daha da zorlaştırıyor." "Geçen sene de iyi gidiyorduk, bir Trabzonspor maçı sonrası işler kötüye gitmeye başladı. Sakın bu psikolojiye girmeyin. Bu sene işler bizim için olumlu anlamda çok daha farklı."

"ENTERESAN OLAYLAR OLDU" "Biz niye rahatsızız? Bu açıklamaları neden yapıyoruz? Geçen hafta, Türk futbolunda enteresan olaylar yaşandı. Selahattin Baki'nin açıklama yapacağız dediği konular, 10. haftaki olaylarla ilgiliydi. Fakat yaşadığımız sakatlıklar ve bazı şeylerin bir nebze öne çıkması nedeniyle açıklamamızı birkaç gün bekletmek zorunda kaldık. İyi ki bekletmişimiz. Çünkü çok daha fazla şey oldu."

"2 MAÇTAN RAHATSIZIZ" "10. hafta oynanan maçlar var. Rizespor 0-1 Galatasaray, Pendikspor 0-5 Fenerbahçe. Bu maçlarla ilgili zaten biriken rahatsızlıklarımız vardı. Sayın başkanın programında da ilk 7 hafta yaşadığımız hakem hataları bir sezona bedel demiştim. Ondan sonra da yaşamaya devam ettik." REKLAM "İsmail Kartal, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Son derece naif, iyi niyetli, içinde saygısızlık ve hakaret olmayan bir açıklamaydı. Bu garip, standart dışı açıklamadan sonra bizim için bardağı taşıran damla bu oldu. Ona da biraz sonra geleceğim."

"TEMİZ FUTBOL HERKESİ BAĞLAR" "Sonra 31 Ekim Salı günü Halk TV'de Murat Ağırel futbol ve kara para açıklamalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Temiz futbol hepimizi ilgilendirir. Bu iddiaların TFF tarafından ele alınış biçimi bizi ilgilendirir. Bizim bir sürü farkı iddiamız var. Oradaki tutumları da, buradaki tutumları da paralel. TFF, 3 Kasım'da bir açıklama yaptı, kısacası, "Bizi bağlamaza" getirdi. 3 Kasım'da Yeni Asır Gazetesi'nde "İzmirli Hakem Çetesi" diye çok önemli bir haber yapıldı. Boşanma haberi ama futbolu ilgilendiren çok önemli şeyler var." "3 Kasım Cuma günü, 27 yıllık yardımcı hakem Kemal Yılmaz, meslekten istifa ettiği açıklaması geldi. Aslında bize göre bu istifa gerekçeleri bizim işaret ettiğimiz konuları doğrular nitelikteydi. Sadece bu mektup bile Türk futbol tarihini ve hakemlik müessesini dibinden değiştirecek etkidedir." REKLAM

"FUTBOLUN SUSURLUK'U" "İstifa eden hakem, verilen cezalar ve atamalar ile hakemlerin adil ve tarafsız karar vermeleri etkileniyor. Yıllardır biz bunu söylüyoruz. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde cuma günkü açıklamalarım ve bugün yapacağım açıklamalar zaruret haline gelmiştir. Geçtiğimiz hafta yaşananlar, başka bir ülkede yaşansa yer yerinden oynardı. Futbolun dinamikleri değişirdi. Bakalım bizim ülkemizde neler olacak? Her zamanki gibi görmezden mi gelinecek ya da bu son yaşananlar Türk futbolunun Susurluk'u olacak mı?"

"FUTBOLUN SUSURLUK'U" "Bunlar, 6 günde olanlar. Bir de bundan önce birkaç senedir olanlar var. Fenerbahçe olarak, bu olanlarla ilgili, Kasım 2020'den bu yana 5 tane başvurumuz olmuş. İnceleyin, soruşturun, doğru mu, değil mi anlayın. Bunun 2 avantajı var. Gerçekse dibine inersin, dibine indiğin zaman belki başka konuların da dibine ineceksin. Gerçek değilse, atıp tutanlar, atıp tutmanın bir bedeli olduğunu anlayacak. Ona göre çok daha sorumlu davranacaklar. Her türlü kazan kazan."