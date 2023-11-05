'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen

"HÂLÂ BENİ TANIYANLAR VAR"



Dizinin üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen kendisini hâlâ tanıyanların olduğunu ifade eden oyuncu, "Aradan geçen o kadar zaman, benim herkes gibi geçirdiğim değişim, bana ‘nasıl hala tanıyabiliyorlar?’ sorusunu sıklıkla sorduruyor. Diziyi sosyal platformlardan defalarca izleyip bana mesaj atanların dışında, sosyal hayatımda da enteresan yerlerde tanıyanlara denk gelebiliyorum. Hatta yakın zamanda bir kontrol için hastanedeydim ve birisi yanıma yanaşıp o muyum değil miyim sormaya bile gerek duymadan, diziyi çok sevdiğini ve beni tebrik ettiğini söyledi. Diğer bir şaşırdığım durum da, diziyi şu anki yaşıtlarımdan çok benden 8-10 yaş küçüklerin daha fazla bilmesi ve izlemesi. Sanırım insanlar konu ne kadar acı dolu da olsa, sahnelerde bir gerçeklik hissediyorlar ve bu onları çekiyor. Yıllarca kendi akrabalarımdan bile bana üzülen, ağlayan, Tomris Oğuzalp’e oynadığı kötü karakterden dolayı hakaret eden birçok insan oldu. Hala ciddi bir izleyici kitlesi olduğunu görebiliyorum ancak yine de çocukken tanımayanlara şaşıran ben, artık tanıyanlara şaşırıyorum (Gülüyor)" şeklinde sözlerini sürdürdü.