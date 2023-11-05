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        Haberler Dünya Son dakika haberi İsrail yine mülteci kampını bombaladı

        Son dakika haberi İsrail yine mülteci kampını bombaladı

        Son dakika... İsrail yine mülteci kampını bombaladı. Gazze'deki Bureij kampına yapılan saldırıda en az 20 kişi öldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:54
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        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
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        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları şiddetini artırarak devam ediyor.

        İsrail ordusu, Gazze'de yine mülteci kampını bombaladı. Gazze'deki Bureij Kampına yapılan saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        GECE SAATLERİNDE BİR BAŞKA KAMP BOMBALANMIŞTI

        Diğer yandan gece saatlerinde de İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki el-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

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        Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan Seman ailesinin evini hedef aldı.

        Saldırıda, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 51 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

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