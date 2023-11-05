Fenerbahçe - Trabzonspor maçının yazar yorumları

ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: Ben Fenerbahçe ile ilgili 8 haftadır görüş bildiriyorum ve eleştiriler alıyorum 2 kulvarda da bu kadar büyük seriye sahip takımı nasıl eleştirirsin diye. Ama benim bir futbol görüşüm ve erken önemli teşhislerim vardır. Futbolcuları da çok iyi tanırım. Defalarca yazdım, söyledim Fenerbahçe'de fizik açıdan görevler paylaşılmıyor dedim. Sağlam, güçlü bir geri dörtlü ve önlerinde İsmail ağır yükü çekiyorlar, öndeki çok kaliteli yabancılar da işi bitiriyorlar ama oynanan rakipler güçlü değil ve bilhassa yabancı oyuncularda belirgin bir fiziki düşüş var dedim.