The Crown dizisinde kullanılan kıyafet ve aksesuarlar açık artırmayla satılıyor

Gördüğünüz anda sizi Diana'nın 1990'larda onu giydiği, tüm basın ilgisinin Charles ve Camilla yerine ona döndüğü ana götürüyor. Sadece bir elbise olarak değil, moda tarihinde, kraliyet tarihinde ve pop kültürünün tarihinde bir an olarak harika bir elbise. Çok heyecan verici ve çok ilgi görüyor."