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        Haberler Dünyadan The Beatles'ın üyelerinden Paul McCartney’nin kayıp bas gitarı bulundu

        Paul McCartney’nin kayıp bas gitarı bulundu

        The Beatles'ın üyelerinden Paul McCartney'nin orijinal Höfner bas gitarı sonunda ortaya çıktı. Müzik tarihinin en ikonik enstrümanlarından biri olan gitarı, Ruaidhri Guest kendisine miras kaldığını söyledi. Guest, gitarın sahibine teslim edildiğini de belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 12:21 Güncelleme: 16.02.2024 - 12:21
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        Kayıp gitar bulundu
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        İngiliz müzik grubu The Beatles'ın dört üyesinden birisi olan müzisyen Paul McCartney'nin kayıp bas gitarı bulundu.

        Kayıp Bas Projesi (Lost Bass Project) isimli bir internet sitesinin geçen yıl dünya çapında başlattığı arama çalışması sonuca ulaştı. Geçtiğimiz salı günü, öğrenci Ruaidhri Guest, sosyal medyada kayıp Höfner bas gitarın fotoğrafını paylaştı.

        Ruaidhri Guest, orijinal Höfner bas gitarın kendisine miras kaldığını söyleyerek gitarın sahibine teslim edildiğini belirtti.

        McCartney’nin internet sitesinde yapılan açıklamada şöyle dendi:

        Geçen sene başlayan arayışlar sonucunda Paul’un 1972'de ‘çalınan’ 1961 yapımı Höfner 500/1 bas gitarı, kendisine teslim edilmiştir. Gitar, Höfner tarafından incelenmiş ve onaylanmıştır. Paul, arama kampanyasına ortak olan herkese minnettar.

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        Paul McCartney, daha önceleri bu enstrümana aşık olduğunu söylemişti. McCartney’e göre, Höfner bas gitar, diğer birçok elektrogitara göre daha simetrik bir şekle sahip.

        Paul McCartney’nin 1961’de 30 pounda aldığı Höfner bas gitarının bugünkü değerinin ise yaklaşık 10 milyon pound civarında olduğu bildirildi.

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        #Paul McCartney
        #The Beatles

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