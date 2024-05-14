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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF transfer ve tescil dönemlerini belirledi! - Futbol Haberleri

        TFF transfer ve tescil dönemlerini belirledi!

        TFF, yeni sezondaki transfer tarihlerini açıkladı. Buna göre yaz transfer dönemi 24 Haziran - 13 Eylül arasında olacak. Ara transfer dönemi ise 13 Ocak - 11 Şubat arasında olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 14:46 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:46
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        TFF transfer ve tescil dönemlerini belirledi!
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        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

        Buna göre; 2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verildi.

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