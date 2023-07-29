Süper Lig maçları ilk düdük sesi ile başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekiminin ardından hafta hafta lig fikstürü netlik kazandı. Peki, "Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlıyor?" İşte TFF ile Süper Lig ilk hafta maçları ve konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...