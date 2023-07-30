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        Haberler Futbol TFF DUYURDU! Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Yaz transfer sezonu hangi tarihte bitecek? - Futbol Haberleri

        Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Yaz transfer sezonu hangi tarihte sona erecek?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 2023-2024 yaz transfer sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran tarihi itibarıyla başladı. Süper Lig için geri sayım sürerken, yaz transfer döneminin sona ereceği tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Yaz transfer sezonu hangi tarihte bitecek?" İşte TFF ile 2023-2024 yaz transfer sezonun sona ereceği tarih...

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        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 01:27
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        • 1

          Lig maçlarının başlamasına sayılı günler kala yaz transfer döneminin sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Türkiye Futbol Federasyonu ile yaz transfer tescil dönemi bilindiği üzere 26 Haziran tarihi itibarıyla başlamıştı. Peki, "Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Yaz transfer sezonu hangi tarihte bitecek?" İşte transfer dönemi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

          2023-2024 yaz transfer sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.

          Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.

        • 3

          ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

          "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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