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TFF, depremzedeler için gösteri maçı düzenleyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gelecek sezon Hatayspor'un maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu'nda 10 Mayıs Çarşamba günü depremzedeler için gösteri maçı düzenleneceğini açıkladı

Giriş: 09.05.2023 - 00:27 | Güncelleme: ABONE OL
TFF, depremzedeler için gösteri maçı düzenleyecek
AA

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan kulüplerimizden Hatayspor’un gelecek sezon hem takım olarak çalışmalarını sürdüreceği Mersin Erdemli Tesisleri hem de karşılaşmalarını oynayacağı Mersin Stadyumu’nun yer aldığı Mersin ilimizde yaşayan 110 bin depremzede vatandaşımızla buluşacağımız, tüm vatandaşlarımızın tribünlerden ücretsiz olarak izleyebileceği “TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı”, 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 17.00’de başlayacak olup futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocukların katılımı ile gerçekleşecektir."

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