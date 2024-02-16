TFF'den 8 kulübe zeminlerinin iyileştirilmesi için uyarı!

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Süper Lig'de son haftalarda gündemden düşmeyen zemin bozukluğu sonrasında TFF'nin harekete geçtiğini Habertürk Spor duyurmuştu.

❗️ Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kulüplere zemin resti!



❌ TFF, kulüplere yazı göndererek sporcu sağlığını tehdit eden zeminlerin düzeltilmesini, düzeltilmeyen statların müsabakalara kapatılacağını bildirdi.https://t.co/783N0isTeE pic.twitter.com/VEKXMuYe5H — Habertürk Spor (@HTSpor) February 9, 2024

TFF'den kulüplere gönderilen yazıda stat zeminlerinin Federasyon tarafından denetleneceği, sporcu sağlığı ve oyun akışı açısından müsabaka oynama koşullarına uygun zemine sahip olmayan statların maçlara kapatılacağı belirtildi.

TFF'den kulüplere 'zemin' resti! Haberi Görüntüle

8 KULÜBE DAHA YAZI GÖNDERİLDİ TFF, Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Yeni Mersin İdman Yurdu kulüplerine iç saha maçlarını oynadıkları ve zeminlerinden sorumlu oldukları stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderdi.

Daha önce de Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor’a çok ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderen TFF zeminlerde iyileştirme olmaması halinde denetimlerini sürdürerek stadyumları müsabakalara kapatabilecek.