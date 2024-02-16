TFF'den 8 kulübe zeminlerinin iyileştirilmesi için uyarı!
Türkiye Futbol Federasyonu, 8 kulübe sorumlu oldukları stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazıları gönderdi
Süper Lig'de son haftalarda gündemden düşmeyen zemin bozukluğu sonrasında TFF'nin harekete geçtiğini Habertürk Spor duyurmuştu.
TFF'den kulüplere gönderilen yazıda stat zeminlerinin Federasyon tarafından denetleneceği, sporcu sağlığı ve oyun akışı açısından müsabaka oynama koşullarına uygun zemine sahip olmayan statların maçlara kapatılacağı belirtildi.
8 KULÜBE DAHA YAZI GÖNDERİLDİ
TFF, Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Yeni Mersin İdman Yurdu kulüplerine iç saha maçlarını oynadıkları ve zeminlerinden sorumlu oldukları stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderdi.
Daha önce de Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor’a çok ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderen TFF zeminlerde iyileştirme olmaması halinde denetimlerini sürdürerek stadyumları müsabakalara kapatabilecek.