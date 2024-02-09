TFF'den kulüplere 'zemin' resti!

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Son haftalarda birçok maçın oynandığı statlardaki zemin bozukluğu üzerine Türkiye Futbol Federasyonu da harekete geçti. TFF'den kulüplere bir yazı gönderildi ve stat zeminlerinin sporcu sağlığı ve oyun akışı açısından müsabaka oynama koşullarına uygun hale getirilmesi istendi.

Son olarak Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu oynadıkları Türkiye Kupası müsabakaları öncesi ve sonrasında yaptıkları açıklamalarla birlikte bir gündem oluşmuş, futbolseverler statlardaki zeminlere tepki göstermişti.

TFF'DEN KULÜPLERE: ZEMİNLERİ DÜZELTİN TFF'den kulüplere gönderilen 2024-14/03-1523 sayılı "Stadyum Zeminleri Hakkında" konulu yazıda zemin görsellerinin birçoğunun sporcu sağlığı ve oyun akışı açısından ciddi derecede riskli olduğunun tespit edildiği belirtildi. REKLAM Bu riskler göz önünde bulundurularak stat zeminlerinin TFF ekiplerince denetlenerek takip edileceği, sporcu sağlığı ve oyun akışı açısından müsabaka oynama koşullarına uygun olmayan statların müsabakalara kapatılacağı kaydedildi.

Geçen günlerde Türkiye Kupası müsabakalarının ardından teknik direktörler zeminlerle ilgili isyan etmiş ve şunları söylemişti: İSMAİL KARTAL: BU SAHALARLA İLGİLİ GÖREVLİLER KİMSE DAHA İYİ BAKIMA ALSIN Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Oyuncularım sahada pas yapamadıklarını, ayaklarının şiştiğini, ağır zeminden dolayı çok zorlandıklarını söylediler. Bu kadar tempolu maçlar olabilmesi için sahaların daha iyi olması lazım. Daha iyi zeminde daha iyi futbol oynatabilelim. Taraftarlarımıza daha seyir zevki yüksek maçlar izletebilelim. Bugün her iki takımın oyuncuları da ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Ama her iki takımda kötü zeminde futbol oynamaktan çok topu nasıl kontrol edebiliriz, onunla mücadele ettiler. Sahanın zeminiyle ilgili, bu sahalarla ilgili görevliler kimse daha iyi bakıma alsınlar. Gaziantep takımı iyi bir takım daha iyi bir zemin olsa onlar da kazanabilirlerdi.

ABDULLAH AVCI: STATLARIMIZIN BÜYÜK BÖLÜMÜ BU ŞEKİLDE Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Ülke olarak, federasyon olarak, biz kulüpler olarak, teknik adamlar olarak ve tüm paydaşlar olarak... Bugün geldiğimiz nokta şu: Zemini görüyorsunuz. Ankaragücü memnun değil, Erzincan'da memnun değildir. Bugün Gençlerbirliği de burada oynamak istemiyordur. Biz de aynı şekilde. Bugün statlarımızın büyük bir bölümü bu şekilde ne yazık ki. Genelde maçlarda tribünler bom boş. Oyun kalitesi düştü. Şimdi çıkıp televizyonda yorum yapacaksın, bu sahanın zeminini mi yorumlayacaksın yoksa oyunu mu yorumlayacaksınız.

EMRE BELÖZOĞLU: DÜNYANIN EN KÖTÜ ZEMİNLERİ TÜRKİYE'DE MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Bu rezalet sahada top oynamaya çalışan 22 oyuncuyu da tebrik ediyorum. Devletimiz çok güzel statlar inşa ediyor, Allah razı olsun ama futbolun oynanacağı yer sahanın içidir, zemindir. Açık ara bence dünyanın en kötü zeminleri Türkiye'de. Futbolcu kardeşlerim adına üzgünüm. Futbolcularım da rakip futbolcular da böylesine kötü bir zeminde ellerinden geleni yaptı. Ülke futbolu adına çok üzgünüm, böylesi kötü zeminde Futbol oynayan futbolcu arkadaşlarım için çok üzgünüm.