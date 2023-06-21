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Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu yarın Ankara’da toplanıyor.



Başkanlık için tek aday olan Mehmet Büyükekşi’nin ikinci dönemi de başlayacak.



Geride bıraktığımız sezonda kulüplerin yoğun eleştirilerini bilmeyen yok.



Özellikle hakemler konusu en çok tartışılan sorun olarak sürekli gündemde yer almıştı.



Başkan Büyükekşi’yi ciddi anlamda yoran hakemlerin hatalı yönetimine nasıl bir çözüm bulunacağı merakla bekleniyor.



Yapılacak kurultayda yönetim kurulu ve kurullar yeniden belirlenecek .



Mehmet Büyükekşi, öncelikle altyapı konusunu bir çözüme kavuşturma adına akademilerin daha gerçekçi bir yapıya kavuşmasını istiyor.



Bu konuda; Avrupa’da yaptığı gezilerdeki izlenimlerini aktarırken, “Neden biz de yapmayalım” diyerek üzüntüsünü dile getirmişti.



Son 3 yılda Süper Lig kulüplerinin yabancı oyunculara verdiği yaklaşık 1 milyar Euro şaşırtıcı biçimde büyük rakamlara ulaştı.



Bu nedenle kendi oyuncumuzu yetiştirmekten başka çaremizin olmadığı ortada.



Ancak, genç oyuncuların aldığı sürelerin çok az olduğu da bir gerçek.



Ne yazık ki, ülkemize gelen oyuncuların yaşı 30’un üzerinde.



Böyle olunca en yaşlı lig olmaktan kurtulamıyoruz.



Mehmet Büyükekşi’nin bu konudaki düşünceleri futbolumuzun geleceği adına sevindiricidir. Yapacağı girişimleri merakla bekliyoruz.



Açıklandığı gibi, kulüplerde çalışan altyapı antrenörlerinin federasyonda alacağı eğitim yeni bir uygulama olacak.



Büyükekşi genel kurulda gelecekle ilgili projelerini açıklarken, iki şeyin öne çıkacağını söylemek mümkün.



Birincisi altyapı, yani futbol akademilerinin belirli bir disiplin altına alınacağı.



İkincisi ise hakemlerle ilgili şikayetlerin giderilmesi yönünde atılacak adımlar.



Kulislerde konuşulan Merkez Hakem Kurulu'nun yeniden şekilleneceği, Başkan Lale Orta ve ekibinin yerine yeni bir ekibin geleceği şeklinde.



Bir başka merak edilen konu ise, Milli Takımlar Teknik Direktörü Kuntz’un görevinde kalıp kalmayacağı.



Galler karşılaşması sonrası kendisine yöneltilen soru karşısında, “Kuntz’u ben göreve getirmedim” diyen Büyükekşi’nin bu sözleri ister istemez bir değişim olacak beklentilerini de güçlendirdi.



Yarın belirlenecek yönetim kurulu ve kurulların ardından akla gelen soruların yanıtlarını da öğrenmiş olacağız.

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