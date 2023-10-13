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        Haberler Spor Futbol Milli Takım TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: En büyük Türkiye! - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: En büyük Türkiye!

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takımımızın Hırvatistan'ı mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.10.2023 - 00:28 Güncelleme: 13.10.2023 - 00:28
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        Mehmet Büyükekşi: En büyük Türkiye!
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        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takımımızın Hırvatistan'ı mağlup ettiği maçın ardından açıklama yaptı.

        Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Öncelikle teknik ekibe, futbolculara çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız aradı, futbolcularımızla, kaptanla konuştu. Mutluyuz, sevinçli ve heyecanlıyız. İtalya ile birlikte 2032'yi düzenleme yetkisi aldık. İnşallah bu galibiyetle birlikte Letonya galibiyetini alırsak, bir haftada iki tane Avrupa Şampiyonası garanti olacak. Gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. İçeride bir bayram havası var. Soyunma odasında bütün futbolcularımız çok mutlu. Birbirleriyle sarmaş dolaşlar." dedi.

        Mehmet Büyükekşi, "Avrupa'dan gelen, Türkiye'den gelen seyircilerimiz vardı, hepsine teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye daha büyük mutluluklar yaşatmamamız lazım. Bunların sayısını arttırmamız ve sürdürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

        Mehmet Büyükekşi ayrıca, "Takımımız birinci devre çok güzel oynadı. En az 3 tane daha gol olabilirdi. Ama önemli olan kazanmaktı. Montella ile sarıldık. Cumhurbaşkanımız ile konuştu. Onu da tebrik ediyor. Hocamızla ilgili kritikler yapıldı ama hocamız güvenimizi boşa çıkarmadı. Takımı bir orkestra şefi gibi yönetti. Her anı yaşadı. Biz de tribünden kendisini alkışladık." açıklamasını yaptı.

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Son bir mesajınız var mı?" sorusunu "En büyük Türkiye!" diye yanıtladı.

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