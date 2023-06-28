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TFF'nin internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Başkan Büyükekşi, bayramların toplumu kaynaştırma görevi yaptığını vurgulayarak, "Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren, paylaşmanın ön plana çıktığı Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın heyecanı ve sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nda manevi değerlerin ve dayanışma geleneğinin en güzel örneklerinin yaşandığını belirten Mehmet Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın toplumumuzda büyük bir birleştirici güce sahip olan futbolumuzda da sevgi, saygı, dostluk, barış ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olması en büyük temennimdir. Bu duygularla, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyor, büyük futbol ailemizin ve tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramımız mübarek olsun."

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