Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        24
        Galatasaray
        GS
        22
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Milli Takım TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den EURO 2032 ev sahipliği ve stat açıklaması - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den EURO 2032 ev sahipliği ve stat ve Beşiktaş açıklaması

        TFF Başkanı Büyükekşi, Türkiye'nin İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) sadece futbol olarak bakmadıklarını, turnuvanın ülkenin tanıtımı açısından da çok önemli olduğunu söyledi. Büyükekşi, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun listede olmaması ile ilgili de konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:38 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Vincenzo Montella ile ilk maça Hırvatistan karşısında çıkılacağına dikkati çekerek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma adına çok önemli bir mücadele oynayacaklarını vurguladı.

        Hırvatistan maçının ardından Letonya ile oynanacak karşılaşmaya da dikkati çeken Büyükekşi, "Bu iki maçta önemli bir avantaj yakalamak istiyoruz. Hocamızın 2 yıl Türkiye'de görev yapması, buradan ayrılırken çok güzel deneyimler yaşadığını anlatması, Türk insanının yaptıklarını tüm dünya kamuoyuna anlatması çok güzeldi. Daha önce basın toplantısında anlatmıştım, hocamız İstanbul'da yaşayacak ve bütün maçları takip edecek. Geçen hafta da bunu gösterdi. Önce Konya'ya, ardından Kayseri'ye gitti. Sadece maçları da izlemiyor, gittiği şehirde takımların antrenmanlarını da izliyor. Güzel bir aile ortamı oluşturması açısından son derece iyi niyetli. Selçuk Şahin'i de yardımcı hoca olarak aldık. Türk hoca olarak ayrı bir katkı verecek. İnşallah sonuçları hayırlı olur, ülkemiz ve milletimiz için güzel bir netice elde ederiz." açıklamasını yaptı.

        REKLAM

        EURO 2032'yi İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceklerini hatırlatan Büyükekşi, organizasyonun Türkiye'ye verilmesinin önemini dile getirdi.

        Sunum yapmaya gitmeden önce teknik direktör Vincenzo Montella ile de görüştüklerini ifade eden Büyükekşi, şöyle devam etti:

        "Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Hocamızla gitmeden önce görüştük. Son derece olumlu bakıyor. Önümüzde 9 yılımız var. Bu süre çok önemli. Olaya sadece futbol olarak bakmıyoruz. Ülkemizin tanıtımı açısından, spor ve sanatı içeren bir iş birliği. İtalya, en büyük dış ticaret yaptığımız 5. ülke. Bunu da daha fazla geliştirmek istiyoruz. Bunun dışında da bir akademi projemiz var. Ortak olduğumuz İtalya, bu zamana kadar 4 kez Dünya Kupası'nı kazandı. Orada da bir takım iş birliklerini araştıracağız. İtalya Futbol Federasyonu Başkanıyla dün çok güzel şeyler konuştuk. Zaten ortak sunum yaptık. Bu da iki ülkenin birlikte güçlü yanlarını birleştireceği avantajlar sağlayacak. İki Akdeniz ülkesi, benzer kültürleri var, olaylara duygusal bakabilen 2 toplumuz."

        REKLAM

        BEŞİKTAŞ STADI NEDEN YOK?

        UEFA'da yapılan sunumda bildirilen statlar içerisinde Beşiktaş Stadyumu'nun olmaması hakkındaki eleştirilerle ilgili de konuşan Büyükekşi, şunları söyledi:

        "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kale arkaları, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla büyütülecek ve 80 bin kişilik olacak. Stat tartışmalarına girmeyi doğru bulmuyorum. Biz başvuruda bulunduğumuzda 10'ar stat bildirmiştik. Bu stat sayısı 5'e düşecek. Bu da 2026 yılında yapılacak. Bugünden bunları konuşup suyu bulandırmanın manası da yok amacı da yok. 38 tane stadımız var. Bildirdiklerimizden de eleme yapmak zorundayız, belki bunları değiştirebiliriz. İstanbul'dan da belki stat sayısı 1'e düşecek. Biz kimseye ulufe dağıtmıyoruz. Burada UEFA'nın kriterleri var, en yüksek seyirci kapasitesi olan statları bildirmemiz gerekiyor. Bu statlarda yapılacak maçların gelirleri ne kulüplere ne de TFF'ye gidecek. Dediğim gibi sadece 5 stat olacak. Bu bir İstanbul şampiyonası değil, Türkiye'de yapılacak bir organizasyon. Bu konuda polemik oluşturmak doğru değil. 2026'nın sonunda statlar belli olacak, orada da polemik olmaması lazım. Gönül ister ki 30 şehrimizde 30 statta yapabilsek."

        SÜPER KUPA SÖZLERİ

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinin Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmesinin gündeme gelmesi hakkında da konuşan Büyükekşi, "Suudi Arabistan ve Abu Dabi ile görüştüğümüzü daha önce söyledim. Anlaştığımız takdirde olabilir. Ama bu Türkiye Futbol Federasyonunun kendi başına yaptığı bir çalışma değil. Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin başkanlarından olur aldığımız bir çalışma. Anlaşırsak bu iki kulübümüzün rızasıyla yapılacak anlaşmayı kamuoyuna açıklayacağız. Henüz bir anlaşma yok. Olursa zaten ilk ağızdan bizden duyacaksınız, yetkisi olmayan kişilerin yaptığı açıklamalara itibar etmeyin." diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Putin'den Filistin'e destek
        Putin'den Filistin'e destek
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Grip sezonu açıldı! İşte mutlaka grip aşısı yaptırması gerekenler
        Grip sezonu açıldı! İşte mutlaka grip aşısı yaptırması gerekenler
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        O anlar kamerada! İstanbul'un göbeğinde kaldırım çöktü, kadın içine düştü!
        O anlar kamerada! İstanbul'un göbeğinde kaldırım çöktü, kadın içine düştü!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş değil katliamdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş değil katliamdır
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Çebi aday oluyor!
        Çebi aday oluyor!
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        Habertürk Anasayfa