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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF Başkanı Büyükekşi ile kulüp başkanlarının toplantısı başladı - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Büyükekşi ile kulüp başkanlarının toplantısı sona erdi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarının toplantısı sona erdi. Toplantıdan devam kararı çıktı. Süper Kupa maçı planlandığı gibi oynanacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 18:22 Güncelleme: 29.12.2023 - 19:04
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        Riyad'da kritik toplantı bitti!
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        Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde Suudi yetkililerin aldığı kararlar iki kulübü harekete geçirmişti.

        Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldi. TFF'nin konakladığı otele gelen kulüp başkanları, TFF yetkilileri ile son durumla alakalı toplantı gerçekleştirdi.

        Toplantıdan devam kararı çıktı. Süper Kupa maçı planlandığı gibi oynanacak.

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