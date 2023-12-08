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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası TFF Başkanı Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekiminde açıklamalar yaptı ve kupanın formatını değiştireceklerini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 14:53 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:54
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        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
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        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının yeriyle ilgili bir kez daha açıklama yaptı.

        "29 Aralık'ta 100 yılın derbisi Riyad'da dünya sahnesinde olacak. Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Kupa maçı oynanacak ve dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimiz'in 100. kuruluş yıldönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız. Ulusal ve uluslararası alanda tüm dünyaya bu maç aracılığıyla Cumhuriyetimiz'in 100. yılına duyuracağız. Sevincimizi Türkiye'yi seven ülkelerle buluşturmuş olacağız."

        "Türkiye Kupası'na yeni bir format getiriyoruz. Kısa süre içerisinde bu formatı duyuracağız."

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