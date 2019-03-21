Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'da meydana gelen trafik kazasının ardından dram çıktı. Trabzon'da tatili geçirmek için ailesi ile birlikte yola çıkan Ali Reza J., Türkiye'yi görmek isteyen balzının oğlunu da yanına aldı. Doğubayazıt üzerinden Türkiye'ye giriş yapan İranlı aile, Trabzon'un Çağlayan Mahallesi'nde kaza yaptı. Kazada 15 yaşındaki Aram Ghasemzade öldü. Araçta bulunan Ali Reza ve eşi Solmaz J. ile çocukları Rudin J., yara almadan kurtuldu.

İRANLI AİLE, ŞİKAYETÇİ OLMADIĞINI YAZIYLA BİLDİRDİ



Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan İranlı Ali Reza J. ölen çocuğun ailesinin şikayetçi olup olmadığını öğrenmek için İran Trabzon Başkonsolosluğu'na getirildi. İran'a olayla ilgili bilgi verildi ve ailenin cevabı istendi. Çocuklarını kaybeden İranlı aile, Trabzon'a araç sürücüsünden şikayetçi olmadıkları yönünde bir yazı gönderdi.

ARKA KOLTUKTA UYUYORDU



İran'da eczacı olduğu öğrenilen Ali Reza J. güvenlik güçlerine verdiği ifadesinde "Aram Türkiye'yi görmeyi çok istemişti. Biz de yanımıza misafir olarak aldık. Ama şimdi emaneti sahibine götüremedik" dedi. Adliyeye sevk edilen Ali Reza J., savcı karşısında gözyaşları arasında ifade verdi. Ali Reza J., "Direksiyon hakimiyetini kaybettim. Araç savruldu, bariyerlere çarptık. Bariyerler arka koltukta uyuyan baldızımın oğluna saplandı" dedi. Savcı, Ali Reza J.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Savcı tarafından ölü muayenesi yapılan Aram Ghasemzade, İran'dan gelen ailesine teslim edildi. Bu arada araç sürücüne yurt dışı yasağı kondu.