Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
Türkiye, mart ayının son günlerinde başlayan sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Öyle ki batıda sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıktı. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "İzmir bugün gölgede 30°C, İstanbul 25°C, Ankara 24°C gibi kimisi için bunaltıcı sıcaklığa yükseliyor. Saat 15 ila 18'i arası günün en sıcak aralığı" ifadelerini kullandı . Öztel, Ege ve Akdeniz'in de yaza daha erken girdiğini ve deniz suyu sıcaklıklarında da artışlar yaşandığını kaydetti
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Türkiye’de seçim günün ardına denk gelen yeni bir sıcak hava dalgası yaşıyoruz. Batı ve güney bölgelerde sıcaklıklar Haziran ayını aratmıyor. İzmir bugün gölgede 30°C, İstanbul 25°C, Ankara 24°C gibi kimisi için bunaltıcı sıcaklığa yükseliyor. Saat 15 ila 18’i arası günün en sıcak aralığı.
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Yağışlar bıçak gibi kesildi, yarın biraz Samsun çevresinde, cuma gün içinde ise Sivas-Erzincan-Malatya arasında bahar sağanakları görülebilir. Doğu bölgelerdeki bu yağışlar gök gürültülü ve şimşekli olacak. Cuma gecesi, 6 Nisan Cumartesiye dönerken Doğu Anadolu yükseklerinde yeni kar yağışları bekliyoruz. Erzurum-Kars-Ağrı-Ardahan ve yakın çevresi, cumartesi sabahı kar yağışıyla beyazlayabilir.
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Ağrı-Muş-Bitlis yüksekleri de cumartesi kar yağışı alacak görünüyor, bu kesimin ovalık alanları kuvvetli yağmur ile ıslanacak. İstanbul’da en yakın yağmur ihtimalleri cumartesi erken saatlerde görünüyor. Şehir genelinde gelecek 5-6 gün çoğunlukla güneşli geçecek.
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Batı bölgelerde bayram tatili de tıpkı bugünlerde olduğu gibi sıcak ve güneşli havayla başlar ama hava tahminleri özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu için soğuk ve yağışlı birkaç gün içeriyor.
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8-9 Nisan tarihlerinde beklenen ve kuvvetli görünen bu yağışları vadesi yaklaştıkça yeniden haber vereceğiz.
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Ege ve Akdeniz ise yaza bu yıl daha da erken girdi, deniz suyu sıcaklıkları Akdeniz kıyılarında 21°C’ye ulaşırken, Muğla-İzmir arasında 19-20°C’lerde seyrediyor.
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Bayram tatili yaklaşırken şehirlerin hava kalitesi oldukça düşük, sık sık Cezayir ve Libya üstünden gelen tozlu havanın içinde kaldık.
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Ayrıca doğa, bahar başlarken tozlaşma ile gözle görülür ve görünmez bir polen katkısı yapıyor. Bu durumun oluşturabileceği sağlık sorunlarına karşı tedbirli olmakta yarar var.