Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat Turhal'da kayıp olarak aranan Mehmet Koçer'den acı haber! Son dakika haberi

        90 yaşındaydı... Kayıp olarak aranıyordu... Acı haber!

        Tokat'ın Turhal ilçesinde, kayıp olarak aranan 90 yaşındaki Mehmet Koçer'in cansız bedeni bulundu. Yürüyüş yaparken dengesini kaybedip suya düştüğü değerlendirilen Koçer'in cesedi, incelemenin ardından Turhal Devlet Hastanesi morguna gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:01 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        90 yaşındaydı... Kayıp olarak aranıyordu... Acı haber!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tokat'ta olay, Turhal ilçesinde yaşandı. Kazımkarabekir Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 90 yaşındaki Mehmet Koçer, dün akşam iftardan sonra evden ayrıldı.

        KAYIP İHBARINDA BULUNULDU

        AA'da yer alan habere göre yakınları, Koçer'den bir daha haber alamamaları üzerine polise kayıp ihbarında bulundu.

        KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Koçer'in son olarak Sanayi Sitesi yakınlarında görüldüğünü tespit etti.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Aramalar sonucu Koçer'in cesedi Karasu Deresi'nde bulundu. Yürüyüş yaparken dengesini kaybedip suya düştüğü değerlendirilen Koçer'in cesedi, incelemenin ardından Turhal Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TOKAT
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şişli'de yangın faciası! 7 kişi öldü
        Şişli'de yangın faciası! 7 kişi öldü
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
        Alkollü araç kullandı! 3 genç öldü! Tahliye edildi!
        Alkollü araç kullandı! 3 genç öldü! Tahliye edildi!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Komşusu olan kadına cinsel saldırı! "Periler çağırdı!"
        Komşusu olan kadına cinsel saldırı! "Periler çağırdı!"
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Habertürk Anasayfa