90 yaşındaydı... Kayıp olarak aranıyordu... Acı haber!
Tokat'ın Turhal ilçesinde, kayıp olarak aranan 90 yaşındaki Mehmet Koçer'in cansız bedeni bulundu. Yürüyüş yaparken dengesini kaybedip suya düştüğü değerlendirilen Koçer'in cesedi, incelemenin ardından Turhal Devlet Hastanesi morguna gönderildi
Tokat'ta olay, Turhal ilçesinde yaşandı. Kazımkarabekir Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 90 yaşındaki Mehmet Koçer, dün akşam iftardan sonra evden ayrıldı.
KAYIP İHBARINDA BULUNULDU
AA'da yer alan habere göre yakınları, Koçer'den bir daha haber alamamaları üzerine polise kayıp ihbarında bulundu.
KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Koçer'in son olarak Sanayi Sitesi yakınlarında görüldüğünü tespit etti.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Aramalar sonucu Koçer'in cesedi Karasu Deresi'nde bulundu. Yürüyüş yaparken dengesini kaybedip suya düştüğü değerlendirilen Koçer'in cesedi, incelemenin ardından Turhal Devlet Hastanesi morguna gönderildi.