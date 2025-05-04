Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Texas'ta sakinlerinin çoğunun SpaceX çalışanı olduğu şehrin adı "Starbase" olarak değiştirildi | Dış Haberler

        Texas'ta sakinlerinin çoğunun SpaceX çalışanı olduğu şehrin adı "Starbase" olarak değiştirildi

        ABD'nin Texas eyaletinde bölge sakinleri, SpaceX firmasının fırlatma sahasının bulunduğu bölgenin adının "Starbase" (Yıldız Üssü) olarak değiştirilmesi için yapılan oylamada yeni isim yönünde oy kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 23:25 Güncelleme: 04.05.2025 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Texas'ta sakinlerinin çoğunun SpaceX çalışanı olduğu şehrin adı "Starbase" olarak değiştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elon Musk’a ait SpaceX şirketinin fırlatma sahasının yer aldığı Cameron İlçesi’nde yapılan oylama sonucunda, bölgenin adı resmen "Starbase" olarak değiştirildi.

        Çoğunluğunu SpaceX çalışanlarının oluşturduğu yerleşim yerindeki oylamada, 212 kişi isim değişikliğine "evet" derken, sadece 6 kişi eski ismin korunması yönünde oy kullandı.

        Şehir yönetimi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir şehir olmak, insanlığın uzaydaki geleceği için çalışan kadınlar ve erkekler adına mümkün olan en iyi topluluğu inşa etmemize yardımcı olacak." ifadelerine yer verdi.

        Cameron İlçesi Seçim Yöneticisi Remi Garza, oylama sonuçlarının bir ilçe yargıcı tarafından onaylanmasının ardından, Starbase'in resmen bir Teksas belediyesi olarak kayıtlara geçeceğini belirtti.

        Öte yandan, SpaceX’in sahibi Elon Musk da X hesabından yaptığı paylaşımda, Starbase’in "artık gerçek bir şehir" olduğunu ifade ederek oylama sonucunu kutladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Mourinho'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Derbisiz Special One!
        Derbisiz Special One!
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Fenerbahçe'de yine hüsran!
        Fenerbahçe'de yine hüsran!
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Türkiye’de havalar ısınmaya hazırlanıyor"
        "Türkiye’de havalar ısınmaya hazırlanıyor"
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Öldükten sonra bilsinler"
        "Öldükten sonra bilsinler"
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        Habertürk Anasayfa