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        Haberler Gündem Vefat Tevfik Göksu'nun yengesi hayatını kaybetti

        Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun yengesi hayatını kaybetti

        İstanbul'un Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yengesi Nübüvvet Göksu hayatını kaybetti. Nübüvvet Göksu, Başakşehir'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 16:07
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        Tevfik Göksu'nun yengesi hayatını kaybetti
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        İstanbul'un Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yengesi, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu'nun eşi Nübüvvet Göksu vefat etti.

        Nübüvvet Göksu için Başakşehir Merkez Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Süleyman Soylu, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu ve dernek yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Törende bir konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle hayat o andır, o da nefes aldığın andır. O anın kıymetini bilmek ve değerlendirmektir. Şu anda musallada bulunan yengem ailemizin ilk gelini. Kendisi genç yaştaydı. Evimizin içerisini huzur doldururdu. Biz ondan razıydık Allah ondan da razı olsun. Bizi yalnız bırakmadınız gerçekten acılar dostlarla paylaşılarak azalıyormuş, iyi ki varsınız. Ani ölüm çok daha fazla acı vericidir. Allah hiçbirinize böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

        Nübüvvet Göksu, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        #Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu
        #nübüvvet göksu
        #vefat
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