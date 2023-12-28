Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?

        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?

        Yeni ortaya çıkan bir rapora göre, 2021 yılında elektrikli otomobil üreticisinin Teksas'taki fabrikasında bir Tesla mühendisi, robot tarafından saldırıya uğradı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.12.2023 - 12:53 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'de elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bir fabrikasında "arızalı" bir robotun saldırısı sonucu bir mühendis yaralandı.

        SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

        Teknoloji web sitesi The Information'ın haberine göre, araba parçalarını hareket ettirmek üzere tasarlanan robotun, işçinin bakım yapmasına olanak sağlamak amacıyla kapatılması gerekiyordu.

        Ancak makinenin yanlışlıkla açık bırakıldığı ve programlanan hareketleri yaparken, mühendisi duvara savurduğu belirtildi.

        Olay sırasında mühendisin robotu durdurmaya çalıştığı ve bu sırada robotun metal pençelerini çalışanın sırtına ve koluna sapladığı ifade edildi. Olayda, robotun saldırısı sonucu mühendisin sol elinde ve sırtında kanamalı kesik oluştuğu kaydedildi.

        Tanıklar, mühendisin robottan kurtulmaya çalıştığı sırada diğer çalışanın da 'acil durdurma' tuşuna bastığını ve onun da hafif yaralandığını aktardı.

        YARALANMALI KAZALAR İLK DEĞİL

        The Information'ın ulaştığı kaynaklara göre, Tesla fabrikasındaki seri üretim talepleri, güvenlik aksaklıklarına yol açıyor.

        Tesla'nın Giga Texas fabrikasında 2022'de neredeyse her 21 işçiden birinin ise iş sırasında yaralandığı belirtildi.

        Öte yandan uzmanlar, Tesla'nın yalnızca 2018'de hükümet dosyalarında 36 yaralanmayı raporlamadığını ortaya çıkarırken çalışanlara yönelik güvenlik tartışmalar büyümeye devam ediyor.

        Aynı fabrikada bir işçi 2021'de "sıcak çarpması" sonucu hayatını kaybetmişti.

        Tesla ve Elon Musk'tan ise konuya yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tesla
        #Saldırı
        #dünya
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmış! İşte cinayetin nedeni!
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmış! İşte cinayetin nedeni!
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü
        Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü
        Cani tekerlekli sandalye ile geldi!
        Cani tekerlekli sandalye ile geldi!
        RSV aşısı, hastaneye yatışı yüzde 80'den fazla azaltıyor
        RSV aşısı, hastaneye yatışı yüzde 80'den fazla azaltıyor
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Habertürk Anasayfa