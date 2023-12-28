Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?

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ABD'de elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bir fabrikasında "arızalı" bir robotun saldırısı sonucu bir mühendis yaralandı.

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ? Teknoloji web sitesi The Information'ın haberine göre, araba parçalarını hareket ettirmek üzere tasarlanan robotun, işçinin bakım yapmasına olanak sağlamak amacıyla kapatılması gerekiyordu. Ancak makinenin yanlışlıkla açık bırakıldığı ve programlanan hareketleri yaparken, mühendisi duvara savurduğu belirtildi. Olay sırasında mühendisin robotu durdurmaya çalıştığı ve bu sırada robotun metal pençelerini çalışanın sırtına ve koluna sapladığı ifade edildi. Olayda, robotun saldırısı sonucu mühendisin sol elinde ve sırtında kanamalı kesik oluştuğu kaydedildi. Tanıklar, mühendisin robottan kurtulmaya çalıştığı sırada diğer çalışanın da 'acil durdurma' tuşuna bastığını ve onun da hafif yaralandığını aktardı.

YARALANMALI KAZALAR İLK DEĞİL The Information'ın ulaştığı kaynaklara göre, Tesla fabrikasındaki seri üretim talepleri, güvenlik aksaklıklarına yol açıyor. Tesla'nın Giga Texas fabrikasında 2022'de neredeyse her 21 işçiden birinin ise iş sırasında yaralandığı belirtildi.

Öte yandan uzmanlar, Tesla'nın yalnızca 2018'de hükümet dosyalarında 36 yaralanmayı raporlamadığını ortaya çıkarırken çalışanlara yönelik güvenlik tartışmalar büyümeye devam ediyor. Aynı fabrikada bir işçi 2021'de "sıcak çarpması" sonucu hayatını kaybetmişti. Tesla ve Elon Musk'tan ise konuya yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.